نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 14 مارس 2022 الموافق 11 شعبان 1443 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الطازج من أسواق العثيم نوفرها لكم كاملة اليوم من خلال موقع ثقفني حيث يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين بالسعودية بكافة عروض أسواق السعودية وأبرزها أسواق عبدالله العثيم التي دائما ما تأتي بأقوى نسبة خصم وتوفر جميع المنتجات الغذائية الطازجة للمواطنين بخصومات تزيد عن 50% من سعر المنتجات الأصلي وتعد عروض يوم الاثنين من العثيم من أهم العروض والتي تشهد أقبال كبير من جانب المواطنين لكونها تحتوي علي المنتجات الغذائية الطازجة مثل اللحوم والخضروات والجبن، ونقدم لكم في هذا الموضوع جميع العروض الجديدة والتي تستمر لمدة يوم واحد فقط ضمن مهرجان الطازج من العثيم.

عروض العثيم الاثنين 14 مارس 2022

مهرجان الطازج من العثيم اليوم الاثنين يوفر لعملائه كافة أنواع الجبن الطازجة مثل جبن الزهار الدمياطي بالفلفل 1 كيلو جرام والتي تعد من افضل أنواع الجبن، كما ان عروض العثيم اليوم الاثنين تحتوي علي جبن طعمة ميلك دمياطي وجبن ماك تشير براميلي وجبن دومتي دمياطي علب 2 كيلو جرام والعديد من أنواع الجبن المميزة الأخرى التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص بشكل يومي من خلال كافة فروع العثيم بالسعودية.

عروض الطازج من العثيم توفر في جميع فروعها جميع أنواع اللبن الطازج مثل لبن نادك طازج عبوة بلاستيك ولبن من شركة الصافي طازج 2 لتر وهو من أنواع اللبن المميزة كما ان عروض العثيم الاثنين تحتوي علي لبن نجدية قليل الدسم ولبن ماهر من شركة المراعي بطعم الفراولة ولبن الصافي اكتيفيا الرائع والذي يعد من افضل أنواع اللبن التي يمكنك الحصول عليها من أسواق العثيم اليوم الاثنين.

مهرجان الطازج من العثيم

عروض العثيم الطازج توفر لعملائها تخفيضات علي المخبوزات والحلويات الطازجة مثل تورتة مخابز زود شوكولاتة حجم وسط وتورتة زود كارميل حجم كبير ودونات مخاز زود مشكل التي تعد من اشهي الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأطفال والكبار وتوفر عروض العثيم تخفيضات رائعة علي خبز البرجر وخبز بان دور بر بسبع حبوب والكثير من التخفيضات المختلفة الأخرى علي المنتجات الطازجة من الحلويات والمخبوزات.