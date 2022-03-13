نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة مانويل المنزلية تقدم عروض وخصومات صالحة لمدة 30 يوم في السعودية في المقال التالي

معارض مانويل في المملكة العربية السعودية تطرح مجلة مانويل المنزلية التي تضم مجموعة كبيرة من الخصومات على الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمنزل والمطبخ وأدوات منزلية أخرى ومفروشات بمناسبة شهر الخير الذي لم يتبقى سوى أيام على حضوره، لذلك العروض مستمرة ولمدة 30 يوم. عروض مجلة مانويل المنزلية في التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء والزملاء سواء في المنزل أو في استراحة العمل يحلو الكلام مع تناول المشروبات الساخنة بشكل عام وبالأخص في فصل الشتاء.

ولعمل المشروبات الساخنة مثل الشاي والأعشاب وبعض أنواع القهوة نستخدم غالبًا غلاية المياه الكهربائية.

وداخل مجلة عروض مانويل المنزلية عدد من الغلايات بأنواع مختلفة وكلها معروضة داخل الخصم.

غلاية ماء تيفال سعة 1.7 لتر قوتها 3000 وات فقط بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 287 ريال.

من كولين غلاية زجاج سعتها كذلك 1.7 لتر لكنها بسعر 59.95 ريال سعودي بدلًا من 103 ريال.

أجهزة أخرى داخل العرض وهي الخلاطات بمختلف أنواعها واستخداماتها.

ففي شهر رمضان ينصح خبراء التغذية بالبدء في تناول طبق من الشوربة الدافئة، وهناك أنواع من الشوربة تحتاج للخفق بعد تحضيرها وقبل تناولها مثل شوربة العدس وشوربة الخضروات وغيرها، وفي موقع ثقفني عدد من الوصفات لإعداد كل تلك الأنواع.

ولذلك داخل مجلة عروض مانويل المنزلية تشكيلة من الخلاطات.

خلاط فيليبس سعره 99.95 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال.

تقدم فيليبس كذلك خلاطات يدوية وهي المناسبة أكثر للشوربة كما ذكرنا وتتراوح أسعارها بين 179.95 ريال و124 ريال و109.95 ريال بعد الخصم. عروض على منتجات منزلية أخرى لعشاق الأناقة الذوق الرفيع أولئك الذين يهتمون بشكل الطعام وطريقة تقديمه نعرض لكم مجموعة من أطباق التقديم ذات التصاميم الأنيقة والمشمولة في عروض مجلة مانويل المنزلية.

زبدية 13.5 إنش، بغطاء مميز تجمع بين اللون الأبيض واللون الذهبي بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 126 ريال.

زبدية مع غطاء مميزة مكونة بالكامل هي والغطاء من اللون الذهبي اللامع بسعر 49.95 ريال سعودي لفئة 10 إنش وفئة 13.75 إنش سعرها 49.95 ريال سعودي بدلًا من 166.75 ريال.

كذلك نحتاج أحيانًا فقط إلى كرسي واحد يكمل ديكور المكان ويضيف إليه لمسة مختلفة ومميزة يوجد كرسي رائع بألوان مبهرة بسعر 638 ريال بعد الخصم من 2127.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة مجلة مانويل المنزلية تقدم عروض وخصومات صالحة لمدة 30 يوم في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مجلة مانويل المنزلية تقدم عروض وخصومات صالحة لمدة 30 يوم في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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