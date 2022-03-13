نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية شهر رمضان 2022 في مصر في المقال التالي
عمر شويل - جدة امساكية شهر رمضان 2022 في مصر ينتظر الملايين في العالم الإسلامي قدوم شهر رمضان المبارك، والذي يوافق بداية شهر أبريل 2022 وفقا للحسابات الفلكية، وبهذا التاريخ تبدأ أعظم شهور العام وأفضلها بالنسبة للكبير والصغير، حيث تهم الفرحة والبهجة في نفوسنا جميعا، ويبدأ البعض في تزيين الشوارع والمساجد لاستقبال شهر رمضان، وتعد هذه الطقوس من أهم مميزات شهر رمضان في مصر، حيث تمتلئ الشوارع بالفوانيس والزينة.
امساكية شهر رمضان 2022
امساكية شهر رمضان بما فيها من مواقيت الصلاة تهم كل بيت مصري مسلم يحرص على أداء الصلاة في مواقيتها، خاصة في شهر رمضان، الذي يبدأ فيه العبد المقصر في الالتزام بأداء الصلاة في موعدها، كما تساعد الامساكية أيضا في معرفة مواقيت السحور والإفطار، والتي تختلف من دولة لأخرى، بل من بلد لأخرى داخل الدولة الواحدة، وهنا يتوجب علينا نشر امساكية شهر رمضان لهذا العام مع تمنياتنا أن يكون شهر تفريج للكرب وتوديع للحزن.
|امساكية شهر رمضان 1443 في مصر (رمضان 2022)
|اليوم
|التاريخ
|رمضان
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإمساك
|الاحد
|03-04-2022
|1
|04:25
|05:46
|12:00
|15:30
|18:15
|20:15
|04:15
|الاثنين
|04-04-2022
|2
|04:24
|05:45
|12:00
|15:30
|18:15
|20:15
|04:14
|الثلاثاء
|05-04-2022
|3
|04:23
|05:44
|12:00
|15:29
|18:16
|20:16
|04:13
|الاربعاء
|06-04-2022
|4
|04:21
|05:42
|11:59
|15:29
|18:16
|20:16
|04:11
|الخميس
|07-04-2022
|5
|04:20
|05:41
|11:59
|15:29
|18:17
|20:17
|04:10
|الجمعة
|08-04-2022
|6
|04:19
|05:40
|11:59
|15:29
|18:17
|20:17
|04:09
|السبت
|09-04-2022
|7
|04:18
|05:39
|11:58
|15:29
|18:18
|20:18
|04:08
|الاحد
|10-04-2022
|8
|04:17
|05:38
|11:58
|15:29
|18:18
|20:18
|04:07
|الاثنين
|11-04-2022
|9
|04:15
|05:37
|11:58
|15:29
|18:19
|20:19
|04:05
|الثلاثاء
|12-04-2022
|10
|04:14
|05:36
|11:58
|15:28
|18:19
|20:19
|04:04
|الاربعاء
|13-04-2022
|11
|04:13
|05:35
|11:57
|15:28
|18:20
|20:20
|04:03
|الخميس
|14-04-2022
|12
|04:12
|05:34
|11:57
|15:28
|18:20
|20:20
|04:02
|الجمعة
|15-04-2022
|13
|04:11
|05:33
|11:57
|15:28
|18:21
|20:21
|04:01
|السبت
|16-04-2022
|14
|04:09
|05:32
|11:57
|15:28
|18:21
|20:21
|03:59
|الاحد
|17-04-2022
|15
|04:08
|05:31
|11:56
|15:28
|18:22
|20:22
|03:58
|الاثنين
|18-04-2022
|16
|04:07
|05:30
|11:56
|15:27
|18:22
|20:22
|03:57
|الثلاثاء
|19-04-2022
|17
|04:06
|05:29
|11:56
|15:27
|18:23
|20:23
|03:56
|الاربعاء
|20-04-2022
|18
|04:05
|05:28
|11:56
|15:27
|18:23
|20:23
|03:55
|الخميس
|21-04-2022
|19
|04:04
|05:27
|11:56
|15:27
|18:24
|20:24
|03:54
|الجمعة
|22-04-2022
|20
|04:03
|05:26
|11:55
|15:27
|18:25
|20:25
|03:53
|السبت
|23-04-2022
|21
|04:01
|05:26
|11:55
|15:26
|18:25
|20:25
|03:51
|الاحد
|24-04-2022
|22
|04:00
|05:25
|11:55
|15:26
|18:26
|20:26
|03:50
|الاثنين
|25-04-2022
|23
|03:59
|05:24
|11:55
|15:26
|18:26
|20:26
|03:49
|الثلاثاء
|26-04-2022
|24
|03:58
|05:23
|11:55
|15:26
|18:27
|20:27
|03:48
|الاربعاء
|27-04-2022
|25
|03:57
|05:22
|11:54
|15:26
|18:27
|20:27
|03:47
|الخميس
|28-04-2022
|26
|03:56
|05:21
|11:54
|15:25
|18:28
|20:28
|03:46
|الجمعة
|29-04-2022
|27
|03:55
|05:20
|11:54
|15:25
|18:28
|20:28
|03:45
|السبت
|30-04-2022
|28
|03:54
|05:20
|11:54
|15:25
|18:29
|20:29
|03:44
|الاحد
|01-05-2022
|29
|03:53
|05:19
|11:54
|15:25
|18:29
|20:29
|03:43
|الاثنين
|02-05-2022
|30
|03:52
|05:18
|11:54
|15:25
|18:30
|20:30
|03:42
عادات رمضانية في مصر
تشتهر مصر بالعديد من العادات والطقوس الرمضانية التي تميزها عن الدول الأخرى:
فانوس رمضان
فانوس رمضان من الأشياء التي تميز شهر رمضان في مصر، حيث يتجول الأطفال في الشوارع حاملين الفوانيس.
المسحراتي
المسحراتي هو شخص يتجول في أرجاء البلاد ليقوم بإيقاظ المواطنين لتناول وجبة السحور.
مدفع الإفطار
مدفع الإفطار هو وسيلة متوارثة عبر الأجيال لحث المسلمين على قطع الصوم، والبدء في تناول وجبة الإفطار، وذلك عقب غروب الشمس.
الابتهالات والتواشيح
تكثر إذاعة الابتهالات والتواشيح خلال شهر رمضان بصوت النقشبندي التي تهتز القلوب لسماعها مثل: مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، أشرق المعصوم، أنغام الروح، رباه يا من أناجي، ربنا إنا جنودك، وغيرها من الابتهالات الأخرى التي تطرب لها الأذن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امساكية شهر رمضان 2022 في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.