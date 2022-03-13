نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية شهر رمضان 2022 في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية شهر رمضان 2022 في مصر ينتظر الملايين في العالم الإسلامي قدوم شهر رمضان المبارك، والذي يوافق بداية شهر أبريل 2022 وفقا للحسابات الفلكية، وبهذا التاريخ تبدأ أعظم شهور العام وأفضلها بالنسبة للكبير والصغير، حيث تهم الفرحة والبهجة في نفوسنا جميعا، ويبدأ البعض في تزيين الشوارع والمساجد لاستقبال شهر رمضان، وتعد هذه الطقوس من أهم مميزات شهر رمضان في مصر، حيث تمتلئ الشوارع بالفوانيس والزينة.

امساكية شهر رمضان 2022

امساكية شهر رمضان بما فيها من مواقيت الصلاة تهم كل بيت مصري مسلم يحرص على أداء الصلاة في مواقيتها، خاصة في شهر رمضان، الذي يبدأ فيه العبد المقصر في الالتزام بأداء الصلاة في موعدها، كما تساعد الامساكية أيضا في معرفة مواقيت السحور والإفطار، والتي تختلف من دولة لأخرى، بل من بلد لأخرى داخل الدولة الواحدة، وهنا يتوجب علينا نشر امساكية شهر رمضان لهذا العام مع تمنياتنا أن يكون شهر تفريج للكرب وتوديع للحزن.

امساكية شهر رمضان 1443 في مصر (رمضان 2022) اليوم التاريخ رمضان الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الإمساك الاحد 03-04-2022 1 04:25 05:46 12:00 15:30 18:15 20:15 04:15 الاثنين 04-04-2022 2 04:24 05:45 12:00 15:30 18:15 20:15 04:14 الثلاثاء 05-04-2022 3 04:23 05:44 12:00 15:29 18:16 20:16 04:13 الاربعاء 06-04-2022 4 04:21 05:42 11:59 15:29 18:16 20:16 04:11 الخميس 07-04-2022 5 04:20 05:41 11:59 15:29 18:17 20:17 04:10 الجمعة 08-04-2022 6 04:19 05:40 11:59 15:29 18:17 20:17 04:09 السبت 09-04-2022 7 04:18 05:39 11:58 15:29 18:18 20:18 04:08 الاحد 10-04-2022 8 04:17 05:38 11:58 15:29 18:18 20:18 04:07 الاثنين 11-04-2022 9 04:15 05:37 11:58 15:29 18:19 20:19 04:05 الثلاثاء 12-04-2022 10 04:14 05:36 11:58 15:28 18:19 20:19 04:04 الاربعاء 13-04-2022 11 04:13 05:35 11:57 15:28 18:20 20:20 04:03 الخميس 14-04-2022 12 04:12 05:34 11:57 15:28 18:20 20:20 04:02 الجمعة 15-04-2022 13 04:11 05:33 11:57 15:28 18:21 20:21 04:01 السبت 16-04-2022 14 04:09 05:32 11:57 15:28 18:21 20:21 03:59 الاحد 17-04-2022 15 04:08 05:31 11:56 15:28 18:22 20:22 03:58 الاثنين 18-04-2022 16 04:07 05:30 11:56 15:27 18:22 20:22 03:57 الثلاثاء 19-04-2022 17 04:06 05:29 11:56 15:27 18:23 20:23 03:56 الاربعاء 20-04-2022 18 04:05 05:28 11:56 15:27 18:23 20:23 03:55 الخميس 21-04-2022 19 04:04 05:27 11:56 15:27 18:24 20:24 03:54 الجمعة 22-04-2022 20 04:03 05:26 11:55 15:27 18:25 20:25 03:53 السبت 23-04-2022 21 04:01 05:26 11:55 15:26 18:25 20:25 03:51 الاحد 24-04-2022 22 04:00 05:25 11:55 15:26 18:26 20:26 03:50 الاثنين 25-04-2022 23 03:59 05:24 11:55 15:26 18:26 20:26 03:49 الثلاثاء 26-04-2022 24 03:58 05:23 11:55 15:26 18:27 20:27 03:48 الاربعاء 27-04-2022 25 03:57 05:22 11:54 15:26 18:27 20:27 03:47 الخميس 28-04-2022 26 03:56 05:21 11:54 15:25 18:28 20:28 03:46 الجمعة 29-04-2022 27 03:55 05:20 11:54 15:25 18:28 20:28 03:45 السبت 30-04-2022 28 03:54 05:20 11:54 15:25 18:29 20:29 03:44 الاحد 01-05-2022 29 03:53 05:19 11:54 15:25 18:29 20:29 03:43 الاثنين 02-05-2022 30 03:52 05:18 11:54 15:25 18:30 20:30 03:42

عادات رمضانية في مصر

تشتهر مصر بالعديد من العادات والطقوس الرمضانية التي تميزها عن الدول الأخرى:

فانوس رمضان

فانوس رمضان من الأشياء التي تميز شهر رمضان في مصر، حيث يتجول الأطفال في الشوارع حاملين الفوانيس.

المسحراتي

المسحراتي هو شخص يتجول في أرجاء البلاد ليقوم بإيقاظ المواطنين لتناول وجبة السحور.

مدفع الإفطار

مدفع الإفطار هو وسيلة متوارثة عبر الأجيال لحث المسلمين على قطع الصوم، والبدء في تناول وجبة الإفطار، وذلك عقب غروب الشمس.

الابتهالات والتواشيح

تكثر إذاعة الابتهالات والتواشيح خلال شهر رمضان بصوت النقشبندي التي تهتز القلوب لسماعها مثل: مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، أشرق المعصوم، أنغام الروح، رباه يا من أناجي، ربنا إنا جنودك، وغيرها من الابتهالات الأخرى التي تطرب لها الأذن.