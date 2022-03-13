شوف ثلاثة أيام فقط على انتهاء أحدث العروض الرمضانية من عروض العثيم الأسبوعية

تتوفر بكافة فروع العثيم ماركت خلال هذا الأسبوع العديد من التخفيضات الحصرية المميزة، والتي تشمل تخفيضات كثيرة على أسعار الفواكه، والخضروات، واللحوم، والأسماك، وعلى أسعار الدواجن، والمعلبات، والمثلجات، وغيرهم، وسوف نستعرض مع حضراتكم من خلال هذه المقالة أحدث عروض العثيم الحصرية بخصم مميز يصل إلى 50%، وإليكم التفاصيل:

أحدث عروض العثيم الأسبوعية في مدن المملكة العربية السعودية

تتوفر بالفروع كثير من التخفيضات الحصرية المتنوعة في كل فروع العثيم، ومنهم: خصم مميز على سعر حليب المراعي كامل الدسم، وعرض آخر منهم على سعر كريمة المراعي للطبخ، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار حليب المراعي خالي الدسم، وغيرهم من عروض على أسعار قشطة المراعي، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار شبيهة جبن المراعي بطعم القشطة، وخصم آخر منهم على سعر شبيهة جبنة المراعي المثلثات، وخصم آخر بالفروع على أسعار جبن المراعي الشيدر، وتنزيلات أخرى على أسعار جبنة المراعي ساندوتشات للبرجر.

تنزيلات حصرية متنوعة داخل فروع العثيم Al othaim offers

تتوفر أيضاً بفروع العثيم ماركت كثير من التخفيضات الحصرية المميزة على كلا من: قهوة كوفيك لاتيه موكه، وخصم آخر منهم على سعر زلدة الفول السوداني الناعمة من قودي، وعرض آخر منهم على سعر ورق العنب من لارينا، كما لديهم خصم متميز على سعر ورق عنب قودي، وخصم آخر منهم على سعر مايونيز قودي، وخصم آخر منهم على سعر مايونيز قودي الخفيف، كما لديهم تخفيض متميز على سعر مشروم قودي القطع، وعلى سعر ذرة قودي الحبة الذهبية.

تخفيضات متميزة لفترة محدودة على قطع مختارة بأسواق العثيم

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض العثيم ماركت Al othaim Ksa market في السعودية، ومنهم: خصم متميز على سعر خليط بيتي كويكر، وتخفيض آخر منهم على سعر قراقيش الذرة من بيوقلز بالجبنة، كما لديهم تخفيض آخر على سعر صلصة الجبنة للبرجر من قودي، ولديهم أيضاً خصم خاص على سعر مايونيز قودي ترفل الأسود، وتخفيض آخر على سعر تونة تندرينا قودي الناعمة، وعرض آخر منهم على سعر تونة قودي الخفيفة.