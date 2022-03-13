طريقة تنظيف الشفاط المنزلي مهما تراكمت عليه الدهون والأوساخ العنيدة

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طريقة تنظيف الشفاط المنزلي، يعتبر وجود الشفاط أساسي في كل منزل سوء في الحمام أو المطبخ، ولذلك يعتبر من أهم الأجهزة الموجودة في المنزل ولكن تجد كثير من السيدات صعوبة كبيرة في تنظيف الشفاط بالمنزل نظرا لأنه يكون مركب على الحيطة، وتراكم الأتربة والدهون عليه، ولكن سوف نوضح لكي في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة وتساعد على إعادة الشفاط كالجديد.
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الطريقة الأولي لتنظيف الشفاط بالمنزل
عندما تبدأ الأتربة والدهون في التراكم على الشفاط يبدأ ذلك يقلل من عمله، ويجعل عملية الشفط به بطيئة ولذلك سوف نوضح لكي كيفية تنظيفه الشفاط بطريقة تعيده كالجديد.
- أولا نقوم بفك أجزاء الشفاط ثم نضعه في وعاء كبير، أو في البانيو مثلا.
- الخطوة التالية هي أن نتأكد من إزالة كافة الأتربة من على الشفاط ، ثم نحضر طبق من الدقيق ونبدأ بفرك الدهون المتراكمة على الشفاط بواسطة الدقيق.
- كما أنه سوف نلاحظ أن الدهون المتراكمة على الشفاط بدأت في التفكك ثم نقوم بغسلة بالصابون السائل ونجففه، ثم نعيد تركيبة مرة أخري.
- وبذلك يكون الشفاط نظيفا لامعا.
طريقة أخري لتنظيف الشفاط
وبعد أن تعرفنا على الطريقة السابقة في تنظيف الشفاط هناك طريقة أخري أيضا تساعد على تنظيف الشفاط تماما من أي أوساخ أو أترابه.
- الخطوة الأولى هي أن نحضر كوب كبير من الماء ونضعه على النار ثم نضيف عليه كوب من النشادر.
- نقلب النشادر جيدا على النار حتى يغلي الخليط، ثم نرفعه من على النار.
- نفك أجزاء الشفاط ونضعه في البانيو أو إناء كبير ونبدأ في فرك الدهون والأوساخ بالنشادر ونلاحظ أن كل الدهون بدأت في الذوبان.
- نغسله بالصابون السائل ونجد أن كل الدهون والأوساخ قد تم إزالتها تماما.
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