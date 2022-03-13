نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات تصل إلى 50% بكل الفروع حتى عيد الأم من عروض اكسترا السعودية Extra big offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم أقوى العروض الحصرية بكافة فروع اكسترا ماركت المنتشرة في مدن الدول العربية، والتي تضم العديد من التخفيضات على أسعار اللابتوبات، والهواتف الخلوية، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار كافة أنواع الشاشات الذكية الحديثة بأحجامها وماركاتها المختلفة، كما لديهم بالفروع تخفيضات متعددة على أسعار كل الإكسسوارات الخاصة بالإلكترونيات الحديثة، وغيرهم من خصومات أخرى على جميع أنواع الإلكترونيات الحديثة، حيث يمكنكم الإستفادة من كل هذه العروض وأكثر من خلال زيارة موقع ثقفني لجديد العروض اليومية والأسبوعية، أو من خلال هذه المقالة، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا ماركت Extra market في مدن المملكة العربية السعودية

تتوفر في كل فروع اكسترا ماركت Extra market ومن خلال إكسترا أونلاين Extra online العديد من العروض على أسعار: لابتوب هواوي من ميت بوك دي 15 كور أي دي3، بحجم 15.6 بوصة بحجم 256 جيجابايت باللون الرمادي، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف موتوريلا 20 الحديث كلياً 4G، ياللون الأزرق وبسعة 32 جيجابايت، وتخفيض آخر بالفروع على أسعار هاتف نوكيا جي 10، 4G باللون الأزرق وبسعة 32 جيجابايت.

تنزيلات حصرية مميزة اليوم بكل فروع هايبر اكسترا المميز بالإلكترونيات

نستكمل مع حضراتكم باقي خصومات إكسترا السعودية على أسعار كثير من السلع والمنتجات، والتي تشمل: خصم مميز على سعر أسير بريداتور سيلتوس 315 ماوس الألعاب المميز باللون الأسود بخصم 40 ريال سعودي، وعرض آخر منهم على سعر لاب توب أسير أسبير 7 أنتل كور أي 5، بسعة 512 جيجابايت ورامات سرعتها 8 جيجابايت باللون الأسود بحجم 15.6 بوصة، كما لديهم خصم مميز على سعر الشاشة الذكية من تي سي ال بحجم 65 بوصة فائق الوضوح، وخصم آخر بالفروع على أسعار شاشة سامسونج الذكية 58 بوصة بألوان فائقة الوضوح.

عروض حصرية مميزة اليوم

توجد مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية اليوم بكل فروع إكسترا الحصرية على أسعار: تس سي ال الشاشة الذكية بحجم 75 بوصة بدقة 4K تلفزيون الأندرويد باللون الأسود، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3.