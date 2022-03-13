نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده لشهر رمضان وتبدأ من 6 شعبان إلى 12 شعبان 1443ه في المقال التالي
أحدث عروض بنده لشهر رمضان المبارك 2022 هو ما يبحث عنه الكثير لشراء جميع مستلزمات المنزل استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، وتحرص بنده و هايبر بنده بالسعودية على تقديم عروض اسبوعية متنوعة تشمل منتجات مختلفة بجودة عالية وأسعار تنافسية لتناسب جميع الأذواق والمستويات، وأيضًا لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع من المواد الغذائية والغير غذائية والأدوات الإستهلاكية وغيرها من المنتجات المختلفة، وتحمل منتجات بنده السعوديه العلامة التجارية الخاصة بها ( بنده ) وتباع فقط في أسواقها، شركة بنده تقوم بإدارة مايقرب من 400 فرع مابين هايبر بنده و أسواق بندتي وأيضًا سوبر ماركت وكل ذلك داخل المملكة العربية السعودية، وتسعى دائمًا إلى تنفيذ خطة للتوسعة خارج المملكة، وبالفعل فقد قامت بافتتاح فرع لها بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أجدد عروض بنده لشهر رمضان المبارك 2022م
تقدم بنده السعوديه أجدد العروض الرمضانية بمناسبة اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك 2022م، وتسري هذه العروض التنافسية من يوم الأربعاء الموافق 6 من شعبان وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 من شعبان 1443ه أو حتى نفاذ الكمية، للاطلاع على أهم هذه العروض يتم الدخول على صفحة البروشور الخاصة بعروض هذا الأسبوع.
العروض على المواد الغذائية
- لحم اسكالوب بقري برازيلي سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي، تحتوي اللحوم على نسبة عالية من الزنك الهام لتقوية المناعة، بالإضافة إلى نسبة من البروتين اللازم لتحسين أنسجة الجسم والمسؤول الرئيسي لقوة العضلات.
- مشكل مكسرات لايت سعر الكيلو 79.95 ريال سعودي، إن تناول المكسرات بكميات مناسبة مفيد جدًا لصحة الجسم، فهى غنية بالألياف والأحماض الدهنية الغير مشبعة وأيضًا مضادات الأكسدة، كما أنها تحتوي على أوميجا 3 بلس الهامة جدًا لصحة الدماغ ومفيدة لصحة الجلد والبشرة، وتحتوي أيضًا على الماغنسيوم الهام جدًا لصحة القلب.
- جبنة قريش جرين لاند سعر الكيلو 23.95 ريال سعودي، مفيدة لصحة العظام والأسنان لإحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، وهى مصدراً جيداً للبروتين الهام لبناء الكتلة العضلية بالجسم.
- زيت زيتون بكر ممتاز كوبوليفا جولد ( 500 مل ) بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي، تناول زيت الزيتون على الريق يساعد على تحسين صحة الاظافر والشعر والبشرة، وهو مفيد جدًا لصحة القولون و ينقى الجسم من السموم، و يعمل على تقوية جهاز المناعة ويساهم في فقدان الوزن.
- جمبري مزرعة 70/80 سعر الكيلو 21.95 ريال سعودي، يعد الجمبري أحد أهم المأكولات البحرية الشهيرة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان، كما أنه قليل السعرات، ويحتوي على الزنك اللازم لإنتاج الطاقة ويحتوي أيضًا على السيلينيوم وهو مضاد قوي للأكسدة مما يجعل الجسم مقاوم للسرطانات، مصدرًا هامًا لفيتامين ( د ).
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