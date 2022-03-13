شوف أقوي العروض الطازجة من أسواق نستو مستمرة لمدة ثلاث أيام

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أسواق نسيو تقدم أقوى العروض نهاية الأسبوع الطازجة لمدة ثلاث أيام فقط الجميع لا يمكنه الأستغناء عن تناول الخضروات والفاكهة الطازجة حيث توفرها نسيتو بتشكيلة متنوعة ومختلفة وبخصومات جبارة، كما توفر أيضاً بالعرض مكسرات طازجة مشكلة، بجانب الأسماك الطازجة واللحوم، تسوقي من أقرب الفروع لديكم، يبدأ العرض من اليوم الأحد 13 مارس حتى الثلاثاء 15 مارس أو حتى نفاذ الكمية. أقوي العروض الطازجة من أسواق نستو مستمرة لمدة ثلاث أيام قسم الخضروات والفاكهة الطازجة كيلو كوسة طازجة، بسعر 0.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

جوز هند، سعر القطعة 4.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

كيلو خيار بسعر 1.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

كيوي سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

يوسف أفندي مصري، سعر الكيلو 3.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

كيلو خوخ، بسعر 7.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

كيلو باذنجان رومي، بسعر 2.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

كيلو طماطم بلدي، بسعر 3.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

علبة طماطم شيري، وزن 250 جرام بسعر 3.95 ريال.

كيس بصل، سعر القطعة 4.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال. قسم الأجهزة الكهربائية غلاية فيليبس بسعر 135.00 ريال بدلاً من 169.00 ريال.

فيليبس قطاعة، بسعر 105.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال.

خلاص يدوي فيليبس، بسعر 95.00 ريال بدلاً من 119.00 ريال.

جهاز لتحميص الخبز من فيليبس، بسعر 115.00 ريال بدلاً من 139.00 ريال. عمر شويل - جدة أقوي العروض الطازجة من أسواق نستو مستمرة لمدة ثلاث أيام - ثقفني

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