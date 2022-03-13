شوف عروض التميمي الجبيل الصناعية واستمتع بأقوى الخصومات قبل شهر رمضان

يوجد الكثير من عروض التميمي الجبيل الصناعية التي تنزل على المواد الغذائية بمختلف أنواعها وذلك استعدادًا لشهر رمضان، حيث يقوم العديد من الأشخاص بتخزين بعض المأكولات والأطعمة لذلك يحتفل التميمي الجبيل مع عملائه باقتراب شهر رمضان الكريم ويقدم لهم تخفيضات هائلة وسوف نتعرف عليها من خلال متابعة هذا المقال.

عروض التميمي الجبيل الصناعية

يقوم التميمي الجبيل بعمل عروض أسبوعية من أجل تشجيع العملاء على التعامل معه باستمرار ومن ضمن العروض في هذا الأسبوع التالي:

كيس أرز بسمتي طويل الحبة سعره 29.99 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح سعره 29.99 ريال سعودي.

كيلو من البصل الأحمر السعودي أو اليمني سعره 3.95 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح سعره 1.95 ريال سعودي.

كيلو من قطع لحم الغنم سعره 68.59 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح سعره 49.95 ريال سعودي.

علبة من الاندومي ( شعيرية سريعة التحضير ) سعرها 51.95 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح سعرها 41.95 ريال سعودي.

علبة من الاندومي ( شعيرية سريعة التحضير ) سعرها 51.95 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح سعرها 41.95 ريال سعودي. كيلو من الجبنة الموتزاريلا المبشورة سعرها 41.95 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح سعرها 20.95 ريال سعودي.

علبة بها 12 زجاجة لتر من حليب المراعي سعرها 59.95 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح سعرها 49.95 ريال سعودي.

كيس معكرونة أصناف متنوعة 450 جرام سعرها 17.55 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح سعرها 9.95 ريال سعودي.

10 كيلو أرز بسمتي سعره 93.95 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح 69.95 ريال سعودي.

2 زجاجة لتر ونصف من زيت الذرة عافية سعره 52.95 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح سعره 39.95 ريال سعودي.

زجاجة فيمتو شراب فواكه سعرها 16.85 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح سعرها 12.95 ريال سعودي فقط، أي توفير يقدر بنحو 4 ريال.

مجلة عروض التميمي لهذا الشهر

تقدم مجموعة التميمي عروض رائعة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وبأسعار مناسبة ومخفضة لإسعاد عملائها وتوفير الكثير من الأموال لهم، ومن هذه العروض:

في نهاية مقال عروض التميمي الجبيل الصناعية ذكرنا الكثير من العروض المقدمة على المواد الغذائية التي لا

يمكن الاستغناء عنها في المنزل، وذكرنا أسعارها الحقيقية قبل الخصم، والسعر الذي وصلت إليه بعد الخصم لمعرفة

حجم التخفيضات التي يقدمها، وتقديراً لعملائه تتيح أسواق التميمي نظام النقاط، حيث يمكن لأي عميل في أي فرع

أن يستبدل كل ما أنفقه بنقاط يمكنه شراء سلع أخرى.