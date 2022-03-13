شوف أحدث عروض مكتبات جرير الأسبوعية بخصم يصل إلى 50% لعيد الأم من عروض مكتبة جرير على الالكترونيات

نقدم لحضراتكم اليوم أقوى عروض مكتبات جرير Garir big offers المنتشرة طوال شهر مارس في جميع فروع المكتبة المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، حيث تستمر العروض بداية من أول مارس وطوال الشهر أو حتى نفاذ الكميات Garir على كثير من الإلكترونيات الحديثة، من: جوالات حديقة، ولابتوبات، وخصومات خاصة على أسعار الشاشات الذكية الحديثة، وعلى غيرهم من خصومات خاصة، وسوف نستعرض مع حضراتكم اليوم أحدث عروض مكتبات جرير لهذا الأسبوع على كل ما هو حديث في مجال الإلكترونيات من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني لجديد كل العروض الحصرية في كل الدول العربية، وإليكم تفاصيل عروض اليوم:

عروض مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية Garir big offers

تتوفر مجموعة ضخمة من الخصومات الحصرية اليوم في كل فروع مكتبات جرير المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر الهواتف الذكية الحديثة من فيفو Vivo X60 pro بسعة تخزين عالية 256 جيجابايت، وسرعة عالية للرامات 12 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر لابتوبات HP.

خصومات حصرية متميزة في كل فروع مكتبات جرير Garir Ksa offers

تتوفر بفروع مكتبات جرير مجموعة خاصة من العروض الحصرية، والتي تشمل: خصم خاص على سعر: الهاتف المميز من أيفون Iphone 13 بتوفير يصل إلى 300 ريال سعودي، كما لديهم خصم آخر على سعر لابتوب اتش بي HP business 250 G7، بسعة تخزين فائقة 1 تيرابايت، وسرعة عالية للرامات تصل إلى 4 جيجابايت بتوفير 200 ريال سعودي، وخصم آخر بالفروع على أسعار باقي شاشات مكتبات جرير بأحجامها المختلفة، وخصومات أخرى منهم على أسعار جميع الأدوات المكتبية من جرير Garir store.

خصومات السعودية على أسعار جميع اللابتوبات الحديثة والجوالات من جرير

توجد مجموعة ضخمة من الخصومات الحصرية اليوم في مجلة جرير الحصرية Garir Ksa offers، ومنهم: خصم مميز على سعر لابتوب 2*1 منفصل بتصميم جهاز لوحي من الجيل الحادي عشر، وخصم آخر منهم على سعر الكمبيوتر المحمول للألعاب من الجيل الحادي عشر، وتخفيض آخر منهم على سعر متيكروسوفت سيرفس برو اللابتوب المحمول.