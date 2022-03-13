نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض اكسترا على الإلكترونيات من جوالات ولابتوبات وإكسسوارات وكاميرات وغيرهم Extra offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات خاصة جداً وعروض مميزة في كافة الفروع Extra Ksa offers في مدن عربية مختلفة، خاصة في مدن المملكة العربية السعودية، من كثير من الإلكترونيات الحديثة المتطورة، والتي تشمل لابتوبات، وجوالات حديثة مطورة، كما لديهم خصومات عديدة على أسعار الكاميرات، وغيرهم من إكسسوارات للإلكترونيات، وغيرهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وسوف نستعرض مع حضراتكم اليوم أحدث عروض اكسترا السعودية عبر موقع ثقفني.

عروض اكسترا هايبر ماركت Extra hyper market في السعودية

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتنوعة لفترة محدودة على كثير من الإلكترونيات الحديثة المتطورة، ومن بينهم: خصم خاص على سعر شاشة سامسونج 27 بوصة الذكية شاشة الكل في واحد مع مكبر صوت مدمج، وكذلك توجد بالفروع تنزيلات حصرية مميزة على أسعار هواوي شاشة 23.8 بوصة عالية الوضوح باللون الأسود، وتخفيض آخر منهم على سعر واكوم لوح كتابة ذكي مع قلم رقمي يعمل مع أنظمة تشغيل ويندوز وماك، وتوفير آخر منهم على سعر كاميرا كانون 2000D 24 ميجابيكسل بعدسة 55 بوصة بخاصية الواي فاي مع فلاش مدمج.

تخفيضات حصرية مميزة من إكسترا ماركت Extra market Ksa

تتوفر مجموعة متميزة من العروض الحصرية على أسعار: طابعة الصور السلفي من كانون CP1800، وخصم آخر منهم على سعر طابعة الكل في واحد طابعة على الوجهين طابعة لاسلكية TS5، وتنزيل آخر منهم على سعر الطابعة اللاسيلكية الملونة من الكل في واحد من اتش بي SMART TANK 515، وتخفيض آخر منهم على سعر الطابعة الملونة من اتش بي HP2320 الكل في واحد.

تخفيضات إكسترا هايبر ماركت eXTRA لفترة محدودة

نستكمل تقديم باقي خصومات إكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية على أسعار: قلم الجيل الثاني الأبيض من آبل Apple، وخصم آخر منهم على سعر الشاحن المتنقل من هواوي Huawei 10000 ملل أمبير الأبيض، وخصم آخر منهم على سعر بنك الطاقة الأسود 10000 ملل أمبير من راف باور، وغيرهم من خصومات على أسعار بنك الطاقة المميز من جووي هيرو الأسود 10000 ملل أمبير، وخصم آخر منهم على سعر بنك الطاقة من أنكر 10000 ملل أمبير.

تخفيضات خاصة عديدة بفروع إكسترا السعودية ومن خلال Extra online

توجد كثير من الخصومات الخاصة المتميزة بكافة فروع إكسترا السعودية على أسعار Extra Ksa: أنكر نانو باور بورت الشاحن الجداري مع يو اس بي نوع سي أسود اللون 20 واط، وتخفيض آخر منهم على سعر جووي هيرو 20 بنك الطاقة 20000 ملل أمبير باللون الأسود، كما لديهم تخفيضات عدة على أسعار جووي هيرو بنك الطاقة باللون الأسود وبقوة شحن 10000 ملل أمبير.

تخفيضات بداية مارس وشعبان على الشاشات الحديثة وحتى أول رمضان

توجد كثير من التنزيلات الحصرية المتنوعة اليوم بكافة فروع إكسترا السعودية، والتي تشمل: خصم خاص على سعر المقلاة بدون زيت ماركة نينجا 5.2 لتر 1750 واط، ولديهم أيضاً خصومات حصرية على أسعار برنسيس القلاية الهوائية 5.5 لتر 1700 واط بخاصية البخار باللون الأسود، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار المقلاه بدون زيت من تيفال ايزي فراي 1700 واط، وخصومات أخرى منهم على أسعار جوال جالكسي جي أر برايم، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف نوكيا 3، كما لديهم في الفروع خصومات مميزة على أسعار هواتف لينوفو موتو سي، وعلى سعر هاتف هواوي 4G، كما لديهم تنزيلات حصرية متنوعة على أسعار منتجات أخرى.

تنزيلات حصرية متنوعة اليوم بكافة فروع إكسترا ماركت خلال شعبان

توجد كثير من الخصومات المميزة الأخرى من اليوم وحتى نفاذ الكميات بكافة فروع إكسترا السعودية ضمن عروضهم الرمضانية، وعروض عيد الأم، ومنهم: خصم خاص على سعر هاتف هواوي الممبز الجديد Huawei nova، وخصم آخر منهم على سعر هاتف LG X power 2، كما بالفروع خصومات عديدة حصرية على أسعار هواتف نوكيا 5.

تنزيلات حصرية متميزة بكل فروع إكسترا في المملكة العربية السعودية

توجد كثير من الخصومات الحصرية المتميزة اليوم بكل فروع بنده السعودية، والتي تشمل: خصم متميز على سعر كيينود القلاية الهوائية والفرن متعدد الوظائف، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار المقلاة بدون زيت من ديلونجي، وتنزيل آخر منهم على سعر القلاية بدون زيت من فيليبس، وتخفيض آخر منهم على سعر قلاية الفرن الهوائية من كينوود.