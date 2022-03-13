نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونين من مطبخك اعملي أقوي مصيدة للتخلص من الناموس والحشرات الزاحفة نهائيا بدون مواد كيميائية ضارة في المقال التالي
الحشرات في المنزل من المشاكل التي يعاني منها الكثير ويرجع ذلك الي العديد من العوامل منه عدم التهوية الجيدة في البيت وبالتالي تتراكم الرطوبة على الحوائط وفي كل مكون في البيت وهذه من عوامل جذب كل انواع الحشرات وترك الاطعمة غير مغطاه ايضا من اسباب تجمع الحشرات, يبحث الكثير عن طريقة طبيعية للتخلص من الحشرات بسهولة في البيت دون الحاجة الي استخدام المواد الكيميائية المخصصة للقضاء على الحشرات والتي يكون لها ضرر أكثر من النفع, وسنطرح خلال السطور القادمة أفضل طريقة لعمل مصيدة للحشرات في البيت بمكونين فقط.
كيفية عمل مصيدة للناموس والنمل والصراصير في البيت بمكونين فقط
الحشرات تسبب العديد من الاضرار في المنزل مثل تلف الاثاثات وخاصة الخشب وتسبب نقل البكتيريا الي الاطعمة وبالتالي تسبب العديد من المشاكل الصحية وبعض الاشخاص تسبب لهم الحشرات حساسية في الصدر, لذلك يجب السعي الي القضاء عليها من المنزل ويمكن التخلص من الحشرات بسهولة من خلال الخطوات التالية:-
- يتم خلط ربع كوب من خل التفاح مع معلقة من العسل ويقلب كل منهم معا.
- يضاف على الخليط كمية من سائل تنظيف الاواني ويقلب معهم.
- يوضع الخليط في اناء ويوضع في المكان الذي تتواجد به الحشرات.
- يتم التخلص من الخليط في اليوم التالي وذلك لانه سيحتوي على العديد من الحشرات الميتة.
أهم المكونات الطبيعية للقضاء على الحشرات من البيت بسهولة
هناك العديد من الطرق الفعالة الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من الحشرات ومن أفضلها الاتي:-
- القرفة من المكونات التي تساعد في التخلص من الحشرات بسهولة حيث يتم وضع معلقتين على كمية من الماء وتقلب جيدا وبعد ذلك توضع في زجاجة بخاخ ويرش منها في اي مكان به حشرات.
- النعناع والليمون يساعد هذا الخليط في طرد الحشرات, حيث يتم وضع ربع كوب من الليمون على كمية من الماء ويضاف عليهم معلقتن زيت نعناع فهو من الزيوت القوية التي تسبب اختناق الحشرات وتقضي عليها, ويقلب كل المكونات معا وبعد ذلك يتم رش الخليط في اي مكان به حشرات للتخلص منها بسهولة.
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