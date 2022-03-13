نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاحد 13 مارس 2022 عروض شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين علي عروض العثيم اليوم في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تعد من افضل العروض التي تقدم كل ما يحتاجه المواطن من سلع رمضانيه مميزه وكذالك الأدوات المنزلية بخصومات تصل الي 50% كي يستطيع جميع المواطنين من الاستفادة من تلك المنتجات التي تقدمها عروض العثيم في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم لذالك سارعوا في الحصول علي تلك المنتجات والاستفادة من تلك التخفيضات والتي تستمر لفتره قليله قبل نفاذ العرض وانتهاء الكميه المحددة.

عروض العثيم اليوم الاحد

تشمل عروض العثيم جميع المستلزمات الرمضانية من مواد غذائية حيث تحتوي علي جميع الفواكه والمكسرات و البقوليات و اللحوم الطازجة والدواجن والأسماك بخصومات تصل الي نصف الثمن وجميع المشروبات والتمر أيضا والتي يحتاج اليها جميع البيوت في شهر رمضان علي مائده الإفطار كما تضم أيضا جميع مستحضرات التجميل الخاصة بالنساء و الرجال والمنظفات الطبية التي تحتاج اليها النساء في المنزل.

مجله عروض العثيم

تحتوي عروض العثيم علي جميع انواع الزيوت الطبيعية حيث تقدم لعملائها زيت العربي النباتي بسعر 24.95 ريال سعودي فقط والأرز البسمتي ودجاج ساديا بسعر 128 ريال سعودي وشراب تانج وشوربة الشوفان التي يعشقها الجميع بسعر 5 ريال سعودي كما تشمل أيضا الفواكه الطازجة مثل الفراولة والجوافة والكيوي و أيضا الكمثري و التفاح الأحمر والليمون بسعر 4.95 ريال سعودي والخضروات حيث تحتوي علي الكوسه الخضراء و الزنجبيل و الخس وجميع انواع التمر أيضا.

تتميز عروض العثيم بأنها تقدم افضل انواع الجبن حيث توفر لعملائها في جميع المناطق من خلال عروضها الجبن الاسطنبولي وجميع انواع اللحوم مثل لحم العجل البلدي بدون عظم بسعر 49.95 ريال سعودي والمربي بالفراولة بسعر 14ز95 ريال سعودي وجميع انواع المعلبات الغذائية الكفول وسمك التونة والجبن والحلاوة الطحينية

كانت هذه مجله عروض العثيم اليوم 13 مارس والتي قدمنا لكم فيها مجله عروض العثيم كي تتعرفوا علي المنتجات التي بداخل هذا العرض وتستفيدوا من تلك الخصومات المميزة للغاية بمناسبه ارتفاع الأسعار فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل نفاذ الكميه المحددة من أسواق عبدلله العثيم داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية.

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