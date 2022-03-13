شوف عروض العثيم الأسبوعية للأجهزة والأدوات المنزلية وخصومات هائلة بمناسبة قرب رمضان

عروض العثيم الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك على مجموعة هائلة من المنتجات المتعددة والمختلفة، مثل الأجهزة الكهربائية المتنوعة بين الأجهزة المنزلية من أجهزة المطبخ وغيرها بالإضافة إلى عروض الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون، هذا بالإضافة إلى أطنان من الخضروات والفاكهة الطازجة والآلاف من المنتجات والسلع الغذائية المحفوظة ومنتجات البقالة، كما تقدم يومياً أكثر من 70 نوع من الأسماك الغنية بالبروتينات والفسفور و أوميجا 3 وجميعنا يعلم كم أن هذه الفيتامينات من أهم البروتينات التي يحتاج إليها الجسم للحفاظ على نشاطه وشبابه لفترات طويلة، حيث انه من المعروف أن البلاد التى تعتمد على الوجبات البحرية بشكل أساسي تكون من أكثر الشعوب طولاً من حيث متوسط العمر، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية لهذا الأسبوع.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية للأجهزة الكهربائية المتنوعة:

جوال سامسونج اي .2 سعة 32 جيجا بايت، يدعم الجيل الرابع 4G مع ذاكرة عشوائية قوية فقط بسعر 435 ريال سعودي.

تابلت سامسونج اي 7 اي 505 سعة 32 جيجا بايت، أندرويد 11 مثالي لتحميل الألعاب وتشغيل الفيديوهات عالية الجودة، بذاكرة عشوائية عالية فقط بسعر 999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون أرو ال اي دي سمارت، مقاس 65 بوصة بسعر 1,869 ريال سعودي.

هاتف سامسونج اي 32 أندرويد يدعم الجيل الخامس 5 جي، سعة 64 جيجا بايت، و 4 جيجا رام بسعر 729 ريال سعودي.

تكنو سي اتش 6 أن جوال أندرويد يدعم الجيل الرابع فقط بسعر 789 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون أرو ال اي دي سمارت مقاس 55 بوصة full HD بسعر 1,449 ريال سعودي.

عرض عجانة كهربائية من كنود مزودة بوعاء سعة 5 لتر فقط بسعر 369 ريال سعودي.

كولين قدر ضغط كهربائي سعة 10 لتر بسعر 329 ريال سعودي.

هونر قدر ضغط كهربائي بسعر 199 ريال سعودي.

مقلاة هومر كهربائية سعة 2.5 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

عروض الأدوات المنزلية لهذا الأسبوع:

قدر ضغط هوم واي متوفر بمقاسين مختلفين، سعة 7 لتر بسعر 125 ريال سعودي، أما سعة 9 لتر فقط بسعر 139 ريال سعودي.

طقم قدور سويت هوم سيراميك مكون من تسع قطع متنوعة بسعر 99 ريال سعودي.

داينكس قدر ضغط كهربائي متوفر بحجمين مختلفين وهما، سعة 9 لتر بسعر و89 ريال سعودي، أما سعة 11 لتر فقط بسعر 99 ريال سعودي.

طقم قدور سويت هوم غير لاصق مكون من 10 قطع بسعر 149 ريال سعودي.