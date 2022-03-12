عروض بنده شهر رمضان خصم من 20 وحتي 65 % ولمدة 10 أيام فقط ألحق الخصومات

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عروض بنده السعودية بأسعار حصرية لن تجدها سوى في هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، حيث تحرص الشركة على تقديم أقوى الخصومات داخل فروعها بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 2022، وتبدأ الخصومات في هذه الفترة المميزة في فروع بنده من 10٪ حتى تصل لما يزيد عن 50٪ على كافة السلع والمنتجات خاصة السلع الغذائية، وذلك لأن الكثير من الأسر تحرص على تخزين السلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان، وذلك من أجل الاستعداد للشهر المبارك، ومن خلال موقعنا نقدم لكم أقوى الخصومات المعروضة داخل فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية.
عروض بنده شهر مارس خصم من 20 وحتي 70% على كافة المنتجات والأجهزة ألحق الخصومات
عروض بنده السعودية
استمتع بأقوى خصومات وتنزيلات هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية مع أقوى المنتجات التي تحرص على توفيرها للمواطن السعودي في هذه الفترة، وخاصة مع اقتراب الشهر المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ومن أفضل العروض الموجودة داخل هايبر بنده في هذه الفترة عروض السلع الغذائية مثل مواد البقالة كالأرز والزيت والسمن النباتي والشاي والسكر، وغيرها من السلع الغذائية بالإضافة إلى عروض الطازج على اللحوم والدواجن البيضاء والحمراء، كما تعرض عروض ممتازة على الأسماك البحرية بمختلف أنواعها بأسعار لا مثيل لها، ومن خلاب السطور التالية سنقدم لكم أقوى الخصومات المقدمة من فروع هايبر بنده بالمملكة.
تخفيضات بنده الأسبوعية
كما تقدم سلسة فروع بنده أقوي التخفيضات خلال شهر مارس بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم لكل عملاءها لكي يتمكنوا من شراء كل مستلزماتهم بأسعار مخفضة
- عروض بنده السعودية على زيت جوز الهند عضوي من هناء بسعر 33.95 ريال سعودي مقدار 1 لتر.
- اشتري من أسواق بنده السعودية أرز بسمتي الوليمة مقدار الكيس 5 كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي.
- مع تخفيضات مجلة بنده السعودية على تونا جرين فارمز مقدار 170 جرام بسعر 12.50 ريال سعودي.
- كما يمكنك الحصول على عرض خاص من تونا لحم قطع خفيف بزيت دوار الشمس من جرين فارمز مقدار 85 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.
- اشتري الآن من أسواق بنده السعودية لحم تونا أبيض فاخر الخير روتي مقدار 80 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي.
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