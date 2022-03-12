حيلة عبقرية غير مكلفة بشمعة واحدة تخلصي من تشققات الأقدام والجلد الميت في ثواني بدون أي ألم

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تخلصي من تشققات الأقدام والجلد الميت هذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة المزعجة، وقد يستخدمون منتجات كثيرة ولكن بلا فائدة، لذلك يلجأ بعض الأشخاص للبحث في الوصفات الطبيعية التى تعمل على علاج التشققات وإزالة الجلد الميت، لذلك قد أعددنا لكم هذا المقال لكي نتعرف منه على الوصفة الطبيعية لهذه المشكلة.
علاج التشققات والجلد الميت
يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية لعلاج تشققات الأقدام، ومن أبرز هذه الوصفات الآتي:
- شمعة واحدة فقط.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 2 ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يتم تحضير هذه الوصفة بسهولة، وذلك من خلال ما يلي:
- يتم تسييح الشمعة ونضع عليها جميع المكونات، وذلك حتى يتجانس الخليط جيدا ويجهز للاستخدام.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط مكان التشققات ونتركه لمدة ربع ساعة، وبعدها تغسل الأرجل بالماء الدافئ.
- كما أنه يجب وضع هذه الوصفة على القدمين كل ليلة قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.
طريقة أخرى للتخلص من تشققات القدمين
هذه الطريقة من ضمن أبرز الطرق المضمونة لعلاج تشقق القدمين، وهي عبارة عن الآتي:
- حيث أنه في البداية يتم وضع إناء على نار هادئة ثم نضع به الشمعة إلى أن تذوب لمدة دقيقة، ثم يتم دهانها مباشرة مكان التشققات.
- فيما بعد نحتاج أن نتركها على القدمين لمدة عشرة دقائق ثم يتم غسل القدمين، ووضع كريم مرطب للقدمين وارتداء جوارب لمدة ثلاث ساعات، وسوف تلاحظين الفرق عند استخدام هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- كما أنه هذه الوصفة من أهم الوصفات التي تقضي على الشقوق بسهولة وسرعة.
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