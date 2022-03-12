الخلطة الفورية بدون فرك لتنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة أصعب البقع في دقيقتين

تنظيف الأواني المحروقة في الوقت الحالي تعتبر من أصعب الأمور بالنسبة للعديد من النساء خصوصا أنها تحتاج إلى مجهود كبير للغاية لذلك يصعب تنظيفها بسبب الاحتراق وبسبب تراكم العديد من الدهون خاصة مقالي الألومنيوم، لذلك ترغب العديد من النساء من معرفة بعض الخلطات الذي يمكنهم من خلالها تنظيف جميع أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم المحترقة خاصة المقالي أيضا، لذلك تابعوا معانا اليوم سوف نوضح لكم طريقة سهلة وبسيطة من أجل تنظيف الأواني المحترقة تابعوا معانا.

تنظيف طاسة القلي المحروقة

هناك العديد من ربات البيوت التي تبحث عن العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعدهم على التخلص من جميع الدهون والأواني المحترقة المصنوعة من الألومنيوم ويمكنكم تحضير وصفة سهلة وبسيطة للغاية من خلال إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي مع ملعقة كبيرة ملح ليمون مع ملعقة كبيرة من الكركدية المجفف ويتم إضافة مياه عصير قشر الليمون، ومن خلال هذه الوصفة يمكنكم القضاء على الاحتراق والدهون الموجودة في المقالي والأواني المحترقة.

طريقة تنظيف الحلل

يتم إضافة الكثير من الماء في قدر كبير على نار عالية ويتم إضافة المكونات السابقة وهي عصير الليمون وملح الليمون وقشر الليمون والكركديه، ويتم تغطية المزيج ويتم وضعه على النار حتى يغلي تماما، ثم يجب عليكم بعد ذلك وضع المقلاة الممتلئ بالدهون في قدر الماء المغلي حتى تغلي ثم يتم إخراج المقلاة من إناء الماء المغلي بعد عشرون دقيقة، ثم يمكنكم تقشير الدهون بعد ذلك بواسطة سكين أو ملعقة معدنية ثم يتم استخدام منشفة المطبخ حتى يمكنكم إعادة الوعاء بحذر إلى الخليط ويتم وضعها بشكل متكرر في الخليط مع تقشير للدهون الموجودة بالداخل حتى تختفي كل الدهون وتضئ المقلاة مرة أخري، ثم يجب عليكم غسل المقلاة بالماء والصابون بعد ذلك ويتم شطفها جيدا ويتم تجفيفها سوف تلاحظين الفرق بكل تأكيد.