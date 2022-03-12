نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم بمناسبة أقتراب شهر رمضان المبارك خصومات لا تتقارن في المقال التالي
عروض بنده في السعودية، شركة بنده في المملكة العربية السعودية من الشركات الكبيرة المعروفة والتي تعتبر من أشهر الأسواق التجارية والتي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في شراء كل احتياجاتهم الأساسية، كما تقوم شركة بنده بتنظيم مجموعة من العروض الأسبوعية للعملاء في كل فروع الشركة.
عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% تخفيضات يس لها مثيل
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من أشهر العروض التي يتم الإعلان في السعودية هي عروض أسواق بنده، حيث تضم هذه العروض عدد كبير من المنتجات الغذائية وأدوات المطبخ والالكترونيات والهواتف المحمولة أيضاً، وتقوم شركة بنده بمشاركة هذه العروض عبر موقعها الإلكتروني وتضيف الشركة مجموعة من العروض الخاصة بالعملاء الذين يقومون بالتسوق عبر الموقع، كما أنه من الممكن أن يتم طلب المنتجات من فروع الشركة وتوصيلها إلى البيت.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده على سعر غلاية ستانلس ستيل جيباس 69 ريال سعودي بدلاً من سعر 89 ريال سعودي.
- سعر موزع مياه حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.
- سعر فرن كهربائي إي تي سي 429 ريال سعودي بدلاً من سعر 469 ريال سعودي.
- سعر ماكينة لإزالة الشعر جيباس 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 115 ريال سعودي.
- سعر محضر الطعام كينوود 329 ريال سعودي بدلاً من سعر 379 ريال سعودي.
- سعر قدر ضغط كهربائي كولين 239 ريال سعودي بدلاً من سعر 385 ريال سعودي.
- سعر غسالة بتعبئة علوية وايت 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 879 ريال سعودي.
- سعر خلاط يدوي كليك أون 119 ريال سعودي بدلاً من سعر 159 ريال سعودي.
- سعر غلاية كهربائية كليك أون 39 ريال سعودي بدلاً من سعر 59 ريال سعودي.
- سعر قلاية بدون زيت جيباس 429 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي.
- سعر مصفف شعر كليك أون 59 ريال سعودي بدلاً من سعر 79 ريال سعودي.
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