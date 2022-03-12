شوف عروض العثيم الأسبوع الثاني من مارس وخصومات رهيبة على الحلويات والمخبوزات الطازجة

عروض العثيم الأسبوع الثاني من مارس، تقدم مجموعة أسواق عبدالله العثيم كافة المنتجات التي تحتاج إليها جميع المنازل من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومواد غذائية وجميع هذه المنتجات تكون بأسعار متميزة للغاية ومناسبة للجميع، كما أن أسواق عبد الله العثيم تقدم عروض وتخفيضات بشكل أسبوعي وتكون مليئة بالهدايا والخصومات المتنوعة، وخلال شهر مارس هذا العام ستقدم عروض رمضان والتي هي أهم عروض السنة، وإليكم هذا المقال عن عروض العثيم الاسبوعية خلال شهر مارس وهي عروض شهر الخير.

مفاجآت العثيم العروض الترويجية الأسبوعية.. خصومات مدوية على الأغذية ومنتجات الألبان

مكان الفرع الرئيسي لأسواق العثيم

مكان الفرع الرئيسي لأسواق عبد الله علي العثيم يوجد داخل مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وهذا هو الفرع الأول لأسواق العثيم، وكان في بدايته فرع صغير متخصص في بيع المواد الغذائية ولكن أصبح سريعًا مشهور جدًا ومتطور ويحتوي على مجموعة كبيرة من المنتجات التي يحتاج إليها الجميع، وجميعها بأسعار متميزة للغاية.

تخفيضات العثيم لشهر مارس

تقدم مجموعة أسواق العثيم مجموعة من العروض بشكل أسبوعي وإليكم عروض هذا الأسبوع وهي عروض شهر الخير واليمن والبركات: