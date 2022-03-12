نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوع الثاني من مارس وخصومات رهيبة على الحلويات والمخبوزات الطازجة في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوع الثاني من مارس، تقدم مجموعة أسواق عبدالله العثيم كافة المنتجات التي تحتاج إليها جميع المنازل من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومواد غذائية وجميع هذه المنتجات تكون بأسعار متميزة للغاية ومناسبة للجميع، كما أن أسواق عبد الله العثيم تقدم عروض وتخفيضات بشكل أسبوعي وتكون مليئة بالهدايا والخصومات المتنوعة، وخلال شهر مارس هذا العام ستقدم عروض رمضان والتي هي أهم عروض السنة، وإليكم هذا المقال عن عروض العثيم الاسبوعية خلال شهر مارس وهي عروض شهر الخير.
مفاجآت العثيم العروض الترويجية الأسبوعية.. خصومات مدوية على الأغذية ومنتجات الألبان
مكان الفرع الرئيسي لأسواق العثيم
مكان الفرع الرئيسي لأسواق عبد الله علي العثيم يوجد داخل مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وهذا هو الفرع الأول لأسواق العثيم، وكان في بدايته فرع صغير متخصص في بيع المواد الغذائية ولكن أصبح سريعًا مشهور جدًا ومتطور ويحتوي على مجموعة كبيرة من المنتجات التي يحتاج إليها الجميع، وجميعها بأسعار متميزة للغاية.
تخفيضات العثيم لشهر مارس
تقدم مجموعة أسواق العثيم مجموعة من العروض بشكل أسبوعي وإليكم عروض هذا الأسبوع وهي عروض شهر الخير واليمن والبركات:
- عروض العثيم اليوم الاثنين حلويات شرقية مشكلة سعر الحبة 19.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية كرواسون محشي جبنة بسعر 7.50 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بيتي فور فاخر كبير بسعر 34,95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين تورتة صغيرة لا ميتور بسعر 22.50 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم كرواسون محشي مربي بسعر 7.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم كنافة بالقشطة بسعر 23 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم معمول أساور بالتمر بسعر 14.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب كرواسون محشي شوكولاتة بسعر 7.50 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم زود خبز صحي النخالة بسعر 1.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده شابورة دقيق القمح بسعر 7.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم قهوة برية عربي سعر الكيلو 41.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه هل زدني سعر الحبة 48.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم لوز نيء سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم عين جمل سعر الكيلو 64.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول عدس أحمر سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم زبيب سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
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