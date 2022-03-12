نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف هدايا وتخفيضات العثيم العروض الترويجية السعودية لشهر مارس على الأغذية والأجهزة المنزلية في المقال التالي
العثيم العروض الترويجية السعودية مارس 2022، يسأل معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية عن العروض الخاصة برمضان داخل أسواق عبدالله العثيم هذا العام وهذه العروض سيتم تقديمها خلال شهر مارس وستكون عروض مميزة جدًا ومعظم العروض ستكون على المواد الغذائية والأدوات المنزلية، وذلك بمناسبة قدوم شهر الخير، وعروض رمضان هذا العام مختلفة بعض الشيء ومليئة بالمفاجآت والتخفيضات، وخلال هذا المقال سأوضح عروض أسواق عبدالله علي العثيم خلال شهر مارس من عام 2022.
عروض العثيم الأسبوع الثاني من مارس وخصومات رهيبة على الحلويات والمخبوزات الطازجة
أسواق عبد الله العثيم
أسواق عبد الله علي العثيم من الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية منذ زمن طويل، ومفضلة لدى معظم المواطنين في كافة أرجاء المملكة، وعروض العثيم مليئة بالمنتجات المتنوعة التي يحتاج إليها جميع المنازل سواء إلكترونيات وأجهزة كهربية أو أدوات منزلية ومواد غذائية بجميع أنواعها، وتم تسمية هذه الأسواق بالعثيم نظرًا لمؤسسها ومنشئها عبدالله صالح علي العثيم.
عروض العثيم الاسبوعية السعودية مارس 2022
تقدم مجموعة اسواق العثيم خلال شهر مارس مجموعة كبيرة من العروض المتميزة بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك، وإليكم فيما يلي بعض العروض الخاصة بأسواق العثيم لشهر مارس:
- عروض العثيم اليوم الاثنين شكولاته جالكسي جواهر 2 حبة بسعر 54.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم مكسرات هولنزا إكسترا بسعر 23.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بسكويت أولكر بطعم الكاكاو سعر الربطة 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين عسل يورام سعر الحبة 8.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم مكعبات لحم بقري برازيلي سعر الكيلو 31.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم جزر مستورد سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم لوز ني سعر الكيلو 31.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب زيتون اليسا سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم صلصة طماطم ندى بسعر 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده قشطة المراعي بسعر 18.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم زيت زيتون السوسن بسعر 11.95 ريال سعودي
- عروض العثيم الطازج اليوم وعروض العثيم الاسبوعيه كاتشب هاينز بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الالكترونية خلاط من كلينيك بسعر مميزة جدًا داخل العرض فقط 59. ريال سعودي.
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