نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نهاية الأسبوع بأسعار مجنونة من أسواق عبد الله العثيم بنص الثمن في المقال التالي
أسواق عبد الله العثيم تقدم عروض نهاية الأسبوع بأسعار مجنونة وبنص الثمن ولمدة ثلاث أيام متتالية، تسوق الآن من العروض المميزة وأستمتع بالعديد من الخصومات على السلع التمونية والبقالة، جهزي منزلي بأقوي العروض المنزلية للأجهزة الكهربائية، من أقوي الماركات مولينيكس، تيفال، GVC، كولين، وأواني المطبخ والجوالات.
عروض نهاية الأسبوع بأسعار مجنونة من أسواق عبد الله العثيم بنص الثمن
وتقدم عرض مميز 1+1 مجانا على شوكولاتة جالكسي، يتوافر بالعرض مكعبات لحم مجمد، وعرض خاص من المراعي على القشطة، خضروات، مكسرات،عروضنا تغنيك وتكثر مقاضيتك يا بلاش من الأخر، يبدأ العرض من يوم الخميس الموافق 10 مارس حتى يوم السبت الموافق 12 مارس أستمتع بالعروض قبل نفاذ الكمية بجميع الفروع.
عروض الإليكترونيات وأجهزة المحمول
- جوال أيفون 11، سعة 128 جيجا، بسعر 2499.00 ريال.
- جوال أيفون 13 برو ماكس، 256 جيجا، بسعر 5099.00 ريال.
- فرن كهربائي ريدبول، سعة 45 لتر، لون أسود × فضي، بسعر 224.00 ريال بدلاً من 325.00 ريال.
- مضرب بيض مع عجانة ماركة كولين، بسعر 59.00 ريال بدلاً من 110.00 ريال.
- طقم قدور بامكو مستر كوك 13 حبة، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 329.00 ريال.
- قدر ضغط السيف سعة 15 لتر، بسعر 125.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.
- شاشة سهم LED سمارت 58 بوصة بسعر 1099.00 ريال بدلاً من 1749.00 ريال سعودي.
- 2 عبوة شوكولاتة جالكسي جواهر بوزن 400 جرام، 1+1 مجاناً بسعر 54.95 ريال.
- عبوة مكسرات هولنيز أكسترا وزن 450 جرام، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 59.25 ريال.
- بسكوت أولكر تمبو 16 قطعة × 36 جرام، بسعر 9.50 ريال بدلاً من 13.50 ريال.
- برطمان عسل نحل أبيض طبيعي بورام، وزن 250 جرام، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال.
- مكعبات لحم بقري برازيلي مجمدة، سعر الكيلو 31.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.
- كيلو جزر مستورد، بسعر 4.75 ريال بدلاً من 5.45 ريال.
- لوز ني سعر الكيلو 31.95 ريال بدلاً من 59.80 ريال.
- زيتون أسود أليسا، سعر الكيلو 13.95 ريال بدلاً من 21.80 ريال.
- كرتونة صلصة طماطم ندي 8 قطع× 135 جرام، سعر الرابطة 8.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.
- عرض خاص من المراعي قشطة المراعي 5+1 × 170 جرام بسعر 17.50 ريال بدلاً من 21.50 ريال.
- زجاجة زيت زيتون السوسن 500 مل، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.
- زجاجة طماطم هاينز 460 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.
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