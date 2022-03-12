شوف عروض نهاية الأسبوع بأسعار مجنونة من أسواق عبد الله العثيم بنص الثمن

أسواق عبد الله العثيم تقدم عروض نهاية الأسبوع بأسعار مجنونة وبنص الثمن ولمدة ثلاث أيام متتالية، تسوق الآن من العروض المميزة وأستمتع بالعديد من الخصومات على السلع التمونية والبقالة، جهزي منزلي بأقوي العروض المنزلية للأجهزة الكهربائية، من أقوي الماركات مولينيكس، تيفال، GVC، كولين، وأواني المطبخ والجوالات.

عروض نهاية الأسبوع بأسعار مجنونة من أسواق عبد الله العثيم بنص الثمن

وتقدم عرض مميز 1+1 مجانا على شوكولاتة جالكسي، يتوافر بالعرض مكعبات لحم مجمد، وعرض خاص من المراعي على القشطة، خضروات، مكسرات،عروضنا تغنيك وتكثر مقاضيتك يا بلاش من الأخر، يبدأ العرض من يوم الخميس الموافق 10 مارس حتى يوم السبت الموافق 12 مارس أستمتع بالعروض قبل نفاذ الكمية بجميع الفروع.

عروض الإليكترونيات وأجهزة المحمول

جوال أيفون 11، سعة 128 جيجا، بسعر 2499.00 ريال.

جوال أيفون 13 برو ماكس، 256 جيجا، بسعر 5099.00 ريال.

فرن كهربائي ريدبول، سعة 45 لتر، لون أسود × فضي، بسعر 224.00 ريال بدلاً من 325.00 ريال.

مضرب بيض مع عجانة ماركة كولين، بسعر 59.00 ريال بدلاً من 110.00 ريال.

طقم قدور بامكو مستر كوك 13 حبة، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 329.00 ريال.

قدر ضغط السيف سعة 15 لتر، بسعر 125.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.

شاشة سهم LED سمارت 58 بوصة بسعر 1099.00 ريال بدلاً من 1749.00 ريال سعودي.