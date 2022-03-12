نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية مارس، يتوفر قلاية بدون زيت بلاك أند ديكر سعة 4 لتر 1500 وات بسعر 299 ريال بدلاً من 529 ريال خصم 44%، يتوفر قلاية بدون زيت فيليبس سعة 1.2 كجم 6.2 لتر بسعر 539 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 46%، يتوفر شواية مسطحة سنكور سعة 2300 وات بسعر 159 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 39%، يتوفر شواية كهربائية كولين سعة 2000 وات بسعر 118 ريال بدلاً من 219 ريال خصم 46% ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر قلاية بدون زيت كي أون سعة 6 لتر 1800 وات بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض مارس 2022 محضرة طعام براون سعة 800 وات بسعر 259 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده قطاعة سنكور سعة 500 وات بسعر 79 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 39%، تتوفر عصارة كليك أون سعة 90 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 40%، يتوفر عصارة مولينكس سعة 350 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 36%.

خصومات نصف الثمن هايبر بنده

تتوفر عصارة كينوود سعة 1 لتر بسعر 89 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 36%، تتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده عروض حتى نهاية مارس غلاية كهربائية كولين سعة 1.7 لتر بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 38%، تتوفر ضمن خصومات الأجهزة الكهربائية نصف الثمن غلاية كهربائية ستانلس ستيل كينوود سعة 1.7 لتر 2200 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 48%، يتوفر فرن كهربائي كي أون سعة 38 لتر 1600 وات بسعر 169 ريال بدلاً من 289 ريال خصم 42%.

تخفيضات هايبر بنده مارس 2022

تتوفر غلاية بلاستيكية تيفال سعة 1.7 لتر 2400 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 159 ريال خصم 44%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده نصف الثمن طاهية مندي أي تي سي سعة 6 لتر بسعر 179 ريال بدلاً من 385 ريال خصم 54%، يتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية هايبر بنده طاهية أرز سنكور سعة 1.8 لتر 700 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 48%، يتوفر قدر ضغط كهربائي دوتس سعة 10 لتر 1500 وات بسعر 199 ريال بدلاً من 365 ريال خصم 46%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر عرض خاص على أوبو أي 55 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام حجم 6.5 بوصة، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده كما يتميز ب كاميرا 2+2+50 ميجا بيكسل بسعر 849 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات الهواتف مارس 2022 لينوفو كي 14 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+13 ميجا بيكسل بسعر 359 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 20%.

يتوفر سامسونج اي 52 إس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا خلفية رباعية تحتوي على 64 ميجا بيكسل و 12 ميجا بكسيل بسعر 1499 ريال بدلاً من 1659 ريال خصم 10%، كما يتوفر عرض خاص ضمن عروض الهواتف هايبر بنده على سامسونج أي 12 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+2+5+48 ميجا بيكسل بسعر 575 ريال ضمن تخفيضات مارس هايبر بنده 2022.