شوف عروض بنده للأجهزة الكهربائية بأقوى عروض رمضان 2022 في هايبر بنده

تقدم لنا بنده عروض رمضان 2022 بخصومات لا مثيل لها على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، فتأتي عروض بنده السعودية شاملة لكافة الأجهزة تحت شعار “شهر مبارك وعروضنا ما تتقارن”، ولفترة محدودة حتى يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، فكل ما يخطر على بالك من أجهزة سواء كان خلاط، محضر طعام، عصارة، مكنسة كهربائية، غلاية مياه، متاح في العروض بأوفر سعر من hyper panda.

عروض بنده للأجهزة الكهربائية بأقوى عروض رمضان 2022

عروض رمضان 2022 متوفرة حاليًا في جميع فروع هايبر بنده ولمدة أسبوع، أو حتى نفاذ الكمية، ومنها عروض بنده للأجهزة الكهربائية بخصم كبير على أسعار السلع والمنتجات، ومنها عرض خاص على مكنسة كهربائية لتنظيف السجاد وإزالة كافة الأتربة وبقايا الطعام منه، وبالطبع لا تخلو التخفيضات من الأجهزة الكهربائية الخاصة بمهام المطبخ، كمحضر الطعام، الخلاط وحتى القطاعة الكهربائية، وأيضًا غلاية المياه بسعة 1.8 لتر، لغلي كمية كبيرة من المياه في وقت سريع، مما يمكنك تحضير المشروبات لعدد كبير من الأفراد في أسرع وقت، أو إضافتها إلى المكرونة أثناء سلقها لتقليل وقت تحضيرها.

مكنسة كهربائية دوتس، بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 215 ريال سعودي.

غلاية كليك اون ستانلس ستيل، بسعر 29 ريال سعودي بدلًا من 69 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

لتحضير المعجنات والحلويات التي تتطلب منك المزيد من الجهد لعجنها قبل وضعها في الفرن، يمكنك الاستعانة بالعجان الكهربائي، الذي يوجد في هايبر بندة مزود أيضًا بوعاء معدني للعجن، مع مجموعة من الأجهزة الأخرى كالقلاية الهوائية لطعام مقلي بشكل صحي أكثر.

عجان مع خلاط معدني 550 واط من اريتي، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت من sencor بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة مولينكس، بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

تعرف معنا على المزيد من المنتجات والأجهزة التي تتضمنها نشرة التخفيضات بمناسبة شهر رمضان 1443هـ، ولا يفوتك عرض مكواة البخار من Kion التي تعمل بقوة 1800 واط، كما توجد مكنسة كهربائية فيليبس لتنظيف عميق للسجاد، والنقاط التالية تحتوي على المنتجات مع أسعارها.