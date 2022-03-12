نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 والاشتراك الأكيد لدخول السحب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستقبل مسابقة الحلم طلبات الاشتراك من جميع الدول لدخول السحب الجديد المقبل على جائزة بقيمة 100 و150 ألف دولار أمريكي، مشددة على ضرورة الإجابة بشكل صحيح على أسئلة المسابقة التي ترد للمتسابقين عبر أرقام هواتفهم، تزامنًا مع تواصل المشاركة من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك، أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم على نفس الرقم أو الرقم الدولي الموحد، وفي حالة قبول الطلب سيتم تسجيلك من بين من سيشملهم السحب العشوائي القادم بنظام القرعة العشوائية.

الاشتراك في مسابقة الحلم

جدير بالذكر أن المسابقة أتاحت أيضًا إمكانية الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته وتسجيل جميع البيانات الخاصة بك ورقم الجول فيه، أو الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة في النموذج المُدرج بالموقع، كما هو موضح في الصورة التالية:

رقم مسابقة الحلم 2022

أما فيما يخص أرقام أو رقم الاشتراك التي يتعلق بدولتك في موقع مسابقة الحلم، والذي يُمكنك من خلاله التواصل والاشتراك للدخول في السحوبات المختلفة، فيُمكنكم متابعة الأرقام التالية:

1- الاشتراك من مصر:

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450

2- من موريتانيا:

Mauritel 1559

3- التواصل من المغرب:

Inwi 9669

Orange 9669

4- من دولة تونس:

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

5– من العراق:

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833

6- الاشتراك من الأردن:

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858

7- من فلسطين:

Jawwal 1623

Wataniya 6750

8- من سوريا:

MTN 1736

Syriatel 1736

9- من دول الخليج:

الكويت gsm 4141

السعودية Mobily 650444

السعودية Zain 755505

الإمارات Etisalat 6070

الإمارات du 3636

البحرين Zain 94000

البحرين Batelco 94000

البحرين VIVA 98885

وفي حالة عدم وجود اسمد دولتك أو أي أرقام للتواصل منها، يُمكنكم التواصل والاتصال عبر الرقم الدولي الموحد كالآتي: (0088216101092)، مع مراعاة استيفاء كافة خطوات وشروط المسابقة الأساسية، والأخذ في الاعتبار أن مجموع قيمة جوائز مسابقة هذا العام تبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها على عدة سحوبات مختلفة، يكون أكبرها وآخرها هي جائزة الحلم الأكبر بقيمة مليون دولار أمريكي، بجانب جائزة الأسرة في رمضان بقيمة نصف مليون دولار.