نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات وطرق بسيطة ومجربة لتنظيف وتلميع سيراميك المنزل والتخلص من البقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف وتلميع سيراميك المنزل، مظهر السيراميك وهو نظيف يعطي شكل مميز للبيت ككل أو كل الأماكن بشكل عام، لذلك يبحث معظم السيدات عن وصفة يمكنها أن تعطي شكل مميز ومظهر لائق لسيراميك المنزل، حيث تعتبر أن المنظفات العادية لا تقوم بالواجب المطلوب كما نعلم، ولكن معنا ستتعرفون على كيفية عمل كل ذلك بالقليل من المكونات المتواجدة في المنزل.

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وصفات لتنظيف السيراميك في المنازل

يمكن أن نتعرف على وصفات تساعد في تنظيف السيراميك بسهولة كبيرة، فجميع المكونات متواجدة في المنازل دون أن نضطر إلى شراء اي شيء من الخارج، وتأتي بهذا الشكل:

الوصفة الأولى

الوصفة الأولى تأتي عند تحضير مكون قادر على إزالة الأوساخ والتخلص من البقع بسهولة كبيرة، وذلك عند تحضير ماء مغلي نضع به مكونات من الملح مع الصابون السائل ويتم خلطهم جيداً حتى يمتزجون، بعد ذلك نقوم بتنظيفه بشكل جيد حتى يصبح لامع ويمكن أن نستمر عليها وسنلاحظ الفرق.

الوصفة الثانية

هناك وصفة ثانية يمكن أن نحضرها وهي تحضير ماء ساخن مع وضع المنظفات بداخله وتذويبه حتى نحصل على خليط، ويمكن أن نضيف أيضًا الديتول لتحضير وصفة أكثر تميزًا لتنظيف السيراميك وظهوره بشكل فعال ولامع.

الوصفة الثالثة

حيث أنه تتشابه هذه الوصفة مع غيرها من الوصفات التي ذكرناها بالأعلى، حيث علينا أن نحضر خليط مكون من الماء الساخن مع وضع سائل الأطباق ثم نضيف إليه صودا الخبز، فعند خلط جميع المكونات مع بعضها سنتمكن من تحضير الوصفة السحرية لتنظيف السيراميك.

الوصفة الرابعة

لإحضار وصفة أخرى علينا أن نحضر ماء ساخن نقوم بوضع كل من الماء الساخن مع الزيت وكذلك عصير الليمون، ثم نخلط هذه الوصفة حتى يتم تنظيف السيراميك وظهوره بشكل لامع ومميز.