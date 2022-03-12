شوف بمناسبة قرب عيد الأم ورمضان المبارك تقدم بنده أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda

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عروض بنده الصفحة الرئيسية في مجله بنده الأسبوعية Panda

توجد مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية بكافة فروع هايبر بنده الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصم مميز على سعر الشكولاتة المشكلة من جواهر جالكسي، كما لديهم أيضاً خصم متميز على سعر قهوة ماي كب 3*1 نسكافيه، وتنزيل آخر منهم على سعر أكياس الشاي الأسود من ليبتون، وخصم آخر منهم على سعر مشروب القهوة من ستاربكس، وتنزيل آخر منهم على سعر شراب صن توب.

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