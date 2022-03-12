شوف خصومات هائلة ضمن عروض العثيم الجبارة من أسواق العثيم othaim offers

تخفيضات كبيرة ضمن عروض العثيم هذا الأسبوع على مقاضي شهر رمضان بخصومات مذهلة. وتتوالى العروض المقدمة من أسواق العثيم على كافة الأقسام من سلع البقالة، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية بأسعار تنافسية. فمن بين المنتجات المعروضة المعلبات والأغذية المجمدة والطازجة أيضا، كما توجد خصومات على التمور، المكسرات، التوابل، الزيوت، والأرز البسمتي وغيرها من السلع الأساسية. وفيما يلي نستعرض بعضاً من اعروض المتاحة بكافة الأقسام داخل مول العثيم هذا الأسبوع.

عروض العثيم

يوفر العثيم عروض مميزة في قسم الأدوات المنزلية ولوازم المطبخ ومن بين المنتجات المعروضة:

مقلاة بانيكس الكهربية لقلي البطاطس والأطعمة المختلفة سعر الحبة 179 ريال سعودي.

احصل على قدر كاسا بونيتا مقاس 26 سم بسعر 59.95 ريال، ومقاس 28 سم مقابل 64.95 ريال.

طقم قدور كاسا بونيتا مكون من سبع حبات متوفر مقابل 104.95 ريال سعودي.

بسعر 169 ريال فقط يمكنك شراء طقم مكون من عشر حبات من قدور كاسا بونيتا.

طقم قدور كاسا بونيتا جرانيت مكون من عشر حبات بسعر 205 ريال للطقم.

أسواق العثيم

علبة فراولة طازجة بسعر 3.75 ريال.

احصل على كرتون من الجوافة بسعر 10.95 ريال، ومن الجدير بالذكر أن فاكهة الجوافة من الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي اللازم لرفع مناعة الجسم ضد الأمراض.

كيلو كيوي بسعر 6.95 ريال.

كيلو ليمون 4.95 ريال.

كرتون من تمر جالكسي بسعر 38.95 ريال فقط.

اشتر تمر أمل الخير سكري رطب وزن العلبة كيلو جرام مقابل 11.95 ريال.

تمر أمل الخير وزن كيلو جرام مقابل 5.95 ريال للكيس.

تمر انتاج النخيل خاص ذهبي وزن كيلو جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

العثيم مول

احصل على ربطة من زيت نور دوار الشمس مكونة من عبوتين سعة لتر ونصف وعبوة سعة 500 مل مقابل 37.95 ريال.

زيت زيتون اجوف بكر ممتاز سعة 500 م بسعر 18.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

زيتون الجوف أسود منزوع النواة وزن 500 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

شاي بروك بوند أكياس تحتوي العبوة على مائة كيس بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.25 ريال.

othaim mall

احصل على عرض ثلاث حبات من تونة قودي تندرينا ناعمة وزن 80 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 15.75 ريال.

قراميش ذرة بيوقلز أصلي وزن 125 جرام مقابل 4.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

خليط بيتي كروكر وزن 500 جرام احصل على حبتان منه مقابل 19.95 ريال بداً من 28.5 ريال.