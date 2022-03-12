دعاء الانتهاء من المذاكرة والنسيان وتثبيت الحفظ.. مهم قبل الامتحانات

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عمر شويل - جدة دعاء الانتهاء من المذاكرة والنسيان يجب على كل أم أن تلقن ابنائها به من الصغر حتى يعتادوا على ترديد دعاء بعد المذاكرة لعدم النسيان ويحد من التوتر الذي يشعرون به مع اقتراب الامتحانات. ويعتبر الدعاء هو أسهل العبادات التى لاغني عنها لكل مسلم وأقربها إلى الله عز وجل. وفيما يخص دعاء المذاكرة وعدم النسيان فهي تمكن الفرد من استرجاع المذاكرة في الأوقات الحاسمة وتثبيت الحفظ خاصة أن الاستعانة بالله أهم شئ يعين الفرد على قضاء حاجاته.

دعاء الانتهاء من المذاكرة والنسيان

يعتبر الدعاء أسهل عبادة تربط العبد بربه. ومن المعروف أن الدعاء يغير القدر. لذا يحرص الطلاب على ترديد دعاء الانتهاء من المذاكرة والنسيان وثبيت الحفظ. لمساعدتهم على الاستذاكار في أوقات الاختبارات. وإليكم دعاء بعد المذاكرة لعدم النسيان على النحو التالي:

اللهمّ يا أرحم الراحمين، يا من بيده مقاليد السماء والأرض، وبيده مقادير كلّ شيء يسّر علينا كلّ عسير، واشرح لنا صدورنا واحلل عقدةً من ألسنتنا، واكتب لنا النجاح في الامتحانات يا رب العالمين.

ربنا إني أسألك باسمك الأعظم أن تذكرني ما نسيت، وأن تسهل عليّ ما استصعبت، وسددّ رأيي، واجعلني من الراشدين يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك فهم الأنبياء، وحفظ الصالحين، فوفقني يا ربّ توفيــقهم وافتح عليّ فتوحهم، واكتب لي النجاح والفلاح في امتحانات الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ يا من يجيب دعوة المضطّر إذا دعاه ويكشف عنه السوء، أنا المضطر إلى رحمتك فاكشف عنّي الغمامة التي خيمت في ذاكرتي، وذكرني بما نسيت يا جواد يا كريم.

اللهم إني أسألك التوفيق والنجاح والفلاح في المذاكرة لأكون قرّة عينٍ لأهلي، واستعملني يا ربّ بعلمي بما يرضيك عني يا كريم.

دعاء استرجاع المذاكرة

يتعسر العديد من الطلاب أثناء الامتحات عن الإجابة مما يسبب لهم التوتر والخوف ولايعلمون الحل في التخلص من قلقهم لذا عليهم. في هذا الوقت عليكم ترديد دعاء استرجاع المذاكرة من خلال أدعية الحفظ والمذاكرة على النحو التالي:

“اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلتهُ في كتابك، أو علمتهُ أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني وذهاب غمي”. “اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”. “لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش الكريم”. “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”. “اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً”.

دعاء لفتح النفس على المذاكرة

تسيطر حالة نفسية للطلاب مع اقتراب الامتحانات فالبعض يشعر بالتوتر والخوف والآخر لم يتمكن من المذاكرة وشعور بأجواء سلبية، لذا لابد من حفظ دعاء لفتح النفس على المذاكرة وترديده باستمرار من خلال الآتي: