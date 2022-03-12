نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف صالونك في البيت مع أقوى العروض من صيدليات النهدي السعودية في المقال التالي

ما زالت عروض صالونك في بيتك المقدمة من صيدليات النهدي السعودية مستمرة ولمدة سبعة أيام، تشمل العروض أجهزة تصفيف الشعر وأجهزة تجفيف الشعر بخصومات كبيرة تصل إلى 50% كما أن مجلة صيدليات النهدي كما عودتنا بها مجموعة من الإرشادات الخاصة باستخدام تلك الأجهزة وعملية تجفيف وتصفيف الشعر للحفاظ على صحته والحصول على نتائج نهائية مرضية. أقوى عروض صيدليات النهدي السعودية نركز في هذا المقال على ذكر مجموعة من العروض الخاصة بأجهزة تجفيف وتصفيف الشعر المقدمة بخصومات كبيرة من صيدليات النهدي السعودية.

منتجات كريستين إس للتجفيف والتصفيف موجودة بخصم 50%.

جهاز تجفيف الشعر صغير الحجم مناسب للسفر من كريستين إس متوفر في صيدليات النهدي السعودية داخل العرض بخصم 50% سعره بعد الخصم 202.5 ريال سعودي.

جهاز تمويج الشعر 1 إنش من كريستين إس بسعر 194.5 ريال سعودي.

لتمليس الشعر وتمويجه جهاز من نفس الشركة 3*1 سعره 214.5 ريال.

مكواة فرد الشعر للبروتين والكيراتين من ماركة ستايل بسعر 303.6 ريال سعودي بدلًا من 379.5 ريال.

فرشة حرارية من ستايل لتنعيم الشعر بسعر 202.4 ريال سعودي بدلًا من 253 ريال.

فرشة لفرد وتصفيف لشعر من فيليبس سعرها 186.9 ريال سعودي بعد خصم قدره 80 ريال. إرشادات لتصفيف الشعر في البيت إليكم بعض الإرشادات التي تساعدكم على تصفيف الشعر في المنزل مثل الصالونات وكذلك تجنب حدوث أضرار للشعر من الحرارة.

أولًا عليك باختيار مجفف الشعر المناسب لطبيعة شعرك فإن كان شعرك أملسًا فالمجفف ذو الحرارة المنخفضة مناسب لك.

أما صاحبات الشعر المجعد والكثيف عليهن اختيار مجفف شعر به درجات حرارة متعددة.

ثانيًا استخدمي حمام كريم أو زيت قبل غسل شعرك لإعطائه النعومة مما يجعل مظهره أفضل عند التصفيف باستخدام المجفف.

أهم خطوة قبل تعريض الشعر لحرارة المجفف وضع طبقة من السيروم المخصص للوقاية من الحرارة قبل التصفيف بحوالي ربع ساعة حتى لا يتعرض الشعر للتلف.

عند تصفيف الشعر قومي بتقسيم شعرك إلى خصلات وقومي بتصفيف كل خصلة بالمجفف على حد وباستخدام الفرشة المناسبة لطبيعة شعرك.

فالفرشاة كبيرة الحجم تستخدم مع الشعر الطويل والكثيف، أما المتوسطة مع الشعر القصير والخفيف، والصغيرة مناسبة للغرة. عمر شويل - جدة صالونك في البيت مع أقوى العروض من صيدليات النهدي السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف صالونك في البيت مع أقوى العروض من صيدليات النهدي السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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