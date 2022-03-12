نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم عدد ألوان قوس قزح وما هي.. سر ظهوره بعد المطر ودلالة كل لون في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم عدد ألوان قوس قزح وما هي قد لايعلمها الأطفال لكنهم ينبهرون عندما ينظرون إلى السماء بعد سقوط المطر فيشاهدون ألوان قوس قزح بشكلها المبهج. فيتساءلون عن ظاهرة قوس قزح وما هي ألوان قوس قزح بالترتيب بالعربي ويرجع سبب التسمية بهذا الاسم إلى ظهورها على هيئة قوس مرتفع كنصف دائرة. وأحيانا هيئة قمرية باللون الأبيض. لكن علميًا هى من الظواهر الطبيعية الفيزيائية. لذلك نوضح كم عدد ألوان قوس قزح وما هي.

كم عدد ألوان قوس قزح وما هي

عدد ألوان قوس قزح سبعة ألوان رئيسية من ألوان الطبيعة تأتي من اللون الأبيض فه المصدر الأساسي لجميع ألوان قوس قزح الفرعية والأساسية. وتعتبر ظاهرة قوس قزح سلسلة ألوان تتمركز في مركز واحد. تنتج لحدوث انعكاس داخلي للأشعة أثناء تساقطها على قطرات المطر. ويحدث انحناء لجميع الألوان بزاوية مختلفة.

ألوان قوس قزح

نرصد ألوان قوس قزح المنبثقة الضوء الأبيض ودلالة كل يوم من الألوان السابعة على النحو التالي:

اللون الأحمر: يدل على الانتباه والطاقة والحيوية.

البرتقالي: مزيج من اللون الأحمر والأصفر.

اللون الأصفر: يدل على إحساس الانتعاش والفرح.

الأخضر: مزيج للونين الأصفر مع الأزرق.

اللون الأزرق: يعبر عن مهدئ للأعصاب.

النيلي: مزيج من اللون الأصفر مع الأزرق مع اللون الأحمر.

اللون البنفسجي: مزيج من اللونين الأحمر مع الأزرق.

سر ظهور قوس قزح بعد المطر

ظهور ألوان قوس قزح بعد المطر نتيجة تحلل ضوء الشمس الأبيض الذي يتحد مع قطرات الأمطار. فتنتج ألوان قوس قزح المتحللة لسبع ألوان من الضوء الأبيض، وفسر العلماء الظاهرة نتيجة حدوث حالة من الانكسار للضوء من الأشعة الشمسية بعد اختراقها لوسطين مختلفين بين الماء والهواء. فيحدث انكسار سريع في الغلاف الجوي. وبالتالي تشتت الأشعة بشكل سريع ومختلف عن الأشعة الأخري وفق الأطوال الموجية.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بعدد ألوان قوس قزح وما هي بالإضافة إلى معرفة سر ظهوره بعد المطر ودلالة كل لون من 7 ألوان التي ذكرناها سابقا