اسرع واقوى حل لمنع رطوبة وعفن الحوائط نهائيا وللابد باسرار وتكات مبيض المحارة بدون مجهود

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عمر شويل - جدة اسرع واقوى حل لمنع رطوبة وعفن الحوائط ، مشكلة رطوبة الجدران من المشكلات التي يعاني منها الكثير من المنازل والذي تبحث لها أغلب سيدات المنازل عن طرق تساعدهم في التخلص منها إلى الأبد، ومن أكثر المناطق التي تعاني من الرطوبة المدن الذي تكون قريبة من البحر أو المنازل الذي لا تدخل لها أشعة الشمس خلال فترة النهار.

والرطوبة تكون عبارة عن تسريب المياه على الجدران لعدة أسباب مختلفة وتلك الرطوبة يمكنها أن تسبب العديد من الأضرار بالبناء، ومن خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم بعض طرق إزالة رطوبة الحوائط.

اسرع واقوى حل لمنع رطوبة وعفن الحوائط

يوجد الكثير من الطرق الذي يتم استخدامها للتخلص من رطوبة الحوائط والجدران إلى الأبد ومن ضمنها ما يلي:

بيكربونات الصودا

تعد واحدة من الطرق الذي يمكن الاستعانة بها للقضاء على رطوبة الحوائط والجدارن، حيث أنه من المكونات التي تقضي على العفن ويتم استخدامها بطريقة سهلة وبسيطة جداً تتم كما يلي:

يتم وضع القليل من مسحوق بيكربونات الصودا في مقدار مناسب من الماء .

وابدئي في غمر قطعة نظيفة من القماش في الماء وتستخدم لمسح العفن والرطوبة من على الجدران.

التهوية

تعتبر التهوية من أهم الأمور الذي يجب القيام بها كل يوم ولكن لم تكن عن طريق تشغيل المراوح بل يجب أن يتم فتح النوافذ والشرفات حتى تستطيع الشمس المرور إلى المكان، مما يؤدي إلى تقليل الرطوبة على الجدران واختفاء بقع العفن مع شدة الالتزام بمسح آثار المياه التي تتراكم على الجدران ولا يجوز أن يتم إهمالها حتى لا يكبر حجم المشكلة ولا يمكن السيطرة عليها بعد ذلك.

غلق منافذ تسرب الماء

يجب أن يتم غلق كافة المنافذ الذي تسبب تسرب المياه سواء كانت بالداخل أو بالخارج، مع البدء في إزالة آثار الرطوبة والعفن على الحائط عن طريق استعمال قطعة نظيفة من الإسفنج المغمورة في قليل من صابون التنظيف ليتم من خلالها مسح أماكن العفن ومن بعدها يتم غسلها بالماء خاصة إذا كان العفن جاف، بعد ذلك يتم استعمال بعض المواد التي تعمل على التخلص من البقع السوداء على الجدران التي يتم بيعها بالمحلات التجارية الخاصة بإصلاح المنازل وهذا لكي يتم التأكد من إزالة كافة الجراثيم المنتشرة على الحائط.