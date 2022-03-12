بدون دعك وفرك طريقتي السحرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون والحروق الصعبة وإعادته جديد في دقائق

تنظيف البوتجاز، البوتجاز من أهم الأجهزة التي يصعب تنظيفها على الرغم من أهمية تنظيفها بشكل مستمر وذلك قد يرجع لكثرة تراكم الدهون عليه والأوساخ التي تتراكم عليه بشكل مستمر فهو من أكثر الأجهزة استخدامًا في المطبخ، ولذلك تبحث العديد من النساء عن افضل الطرق السريعة التي تساعد في تنظيفه وتجعله نظيفًا لامعًا، وهذه الطرق هي ما سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

أفضل الطرق المستخدمة لتنظيف البوتجاز

استخدمي بعض المكونات الموجودة بالفعل في كل منزل لعمل افضل خلطات تساعد في تنظيف البوتجاز والتخلص من اي دهون وبقع قد تتراكم عليه بشكل كامل ومن أهم هذه الخلطات ما يلي:

استخدام ملح الليمون لتنظيف البوتجاز

يساعد في تنظيف البوتجاز والتخلص من اصعب البقع وطريقة الاستخدام كالتالي:

قومي بخلط ملعقتين من ملح الليمون على لتر ونصف من المياه الساخنة.

يفضل إضافة بيكربونات الصوديوم لهذا الخليط، مع إضافة كمية مناسبة من سائل التنظيف المعتاد.

قومي بتقليب المكونات جيدًا.

يوضع هذا الخليط في زجاجة للرش على سطح البوتجاز.

اتركي الخليط على سطح البوتجاز مدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد الانتهاء يمكنكم غسل البوتجاز بالشكل التقليدي باستخدام السلك أو قطعة من الإسفنج ويتم تجفيفه في النهاية، حتى توضح النتيجة.

صودا الخبز والخل الأبيض لتنظيف البوتجاز

هذا الخليط له القدرة على إزالة الدهون بشكل رائع من البوتجاز وقد يجعله لامع كالجديد وطريقة الاستخدام كالتالي:

احضري وعاء صغير، وأضيفي به ملعقتين كبار من صودا الخبز.

مضاف إليها لتر من المياه الساخنة.

قومي بخلط المكونات، ثم اضافتها في زجاجة رشاشة.

رشي البوتجاز بالكامل.

احضري قطعة من السلك، وقومي بفرك كل البقع و اماكن الاتساخ من البوتجاز.

يمكنك بعد ذلك مسح البوتجاز بقطعة من القماش للحصول على بوتاجاز نظيف لامع.

استخدام الزيت العادي أو زيت الزيتون

هذه الوصفة أيضًا لها نتائج رائعة في إزالة الدهون والأوساخ المتراكمة في سطح البوتاجاز، وطريقة الاستخدام كالتالي: