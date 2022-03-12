شوف بنده عروض رمضان شهر الخير Hayper Panda

بنده عروض رمضان وأقوي التخفيضات بمناسبة شهر رمضان الكريم، هايبر بنده يحتفل مع عملائة بطريقته الخاصة، من خلال تقديم عروض التوفير، منتجات عالية الجودة بأقل الأسعار، العروض تبدأ من الآن، وتستمر على مدار شهر الخير، مئات الأصناف والمأكولات، لتتفن ربة المنزل، في تحضير أطباق شهية، سواء لوجبة الفطور، أو السحور، والحلوي اللذيذة، والعصائر الطازجة، والمخبوزات، والمخللات، كل الأنواع تتوفر في بنده هايبر ماركت، تصفحوا مجلة العروض وتسوق من خلال الذهاب إلى الهايبر ماركت، أو من خلال الطلب أون لاين.

بنده عروض رمضان

الأرز من الأطباق الأساسية في الوجبة الرئيسية اليومية، سواء في الأيام العادية، أو شهر رمضان، لذا دائما ماتشتمل قائمة المشتريات الأسبوعية، أو الشهرية عليه، يتوفر منه العديد من الأنواع، النوع المفضل في المملكة هو البسمتي، تتنافس الشركات على انتاجه سواء المحلي، أو مستورد، أجود الأنوع المتاحه في panda الشعلان سعر ال 5 كيلو ب 49،95 ريال 2 حبة.

عروض التوفير بنده

الحلوي من الأطباق الهامة في رمضان، بعد تناول وجبة الأفطار نشعر بالرغبة في التحلية، ومنها الكريم كراميل، والجيلي، والنشا لتحضير المهلبية، والشوكولاتة، تقدم بنده عروض مذهلة على تلك الأصناف، ومكونات تحضير الحلوي من باكينج بودر، وجيلاتين، ومسحوق الفانيلا، أحصل على 1+1 مجانا من باكينج بودر فوستركلاركس ب 16،95 ريال، 3 حبات من خليط الكيك انتاج بيتي كروكر ب 23،95 ريال.

12 حبة من حلو الجلاتين انتاج فوستر كلارس ب 19،95 ريال.

2 حبة من النشا انتاج فوستر كلاركس ب 14،95 ريال.

3 حبات من خليط جرينز لتحضير لقمة القاضي ب 17،95 ريال.

منكة الطعام 4 حبات ب 10،95 ريال.

عروض بنده السعودية

القهوة المشروب الصباحي لشريحة كبيرة من الأشخاص، وبالأخص ستار بكس ذات المذاق الفريد، من الرائع أن تتوفر لدينا في المنزل بكميات دون الحاجه للسير لمسافة طويلة، للحصول عليها، تتوفر القهوة في أسواق بنده نكهات متنوعة، وأحجام مختلفة سعر المنتج ب 9،95 ريال، قهوة سريعة التحضير 3*1 من نسكافية تتكون من 30 ظرف+ 10 مجانا ب 27،95 ريال.