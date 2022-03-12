نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هذا الأسبوع تصل إلي 50% حتى نفاذ الكمية من عروض بنده الرمضانية Hyper Panda في المقال التالي
نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني أحدث عروض بنده بخصومات تصل إلى 50% على معظم السلع الرمضانية وخصومات مميزة عديدة على أسعار جميع هدايا عيد الأم لفترة محدودة من: أجهزة كهربائية، وأجهزة إلكترونية جوالات ولابتوبات وغيرهم، ولديهم أيضاً باقات من السلع وهدايا على قساءم شرائية محددة، كل هذه العروض وأكثر نقدمها لكم اليوم من خلال هذه المقالة بكل التفاصيل.
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خصومات متميزة عديدة نقدمها لحضراتكم اايوم من خلال موقع ثقفني على أسعار : مربعات البف بيستري من سويتر، وخصم آخر منهم على سعر خضروات الجود فود، وتخفيض آخر منهم على سعر دجاج فقيه نظيف الأحشاء، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الحليب طويل الأجل من نادك، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة المربعات القابلة للدهن من ماركة المراعي، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة البيضاء الدوبل كريم من هنغاري، وتخفيض آخر منهم على سعر جمبري المزرعة، وغيرهم من خصومات على أسعار أفخاد الدجاج الكاملة من ماركة اليوم.
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توجد أيضاً بكل فروع بنده ماركت مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية، والتي تشمل: خصم مميز على سعر كراميل foster clarecks، وخصم آخر منهم على سعر الطحين الفاخر درجة أولى، وتنزيل مميز آخر منهم على سعر قشطة التاج، وصدور الدجاج الطرية من ماركة ساديا Sadia، وغيرهم من خصومات على أسعار مياه بنده، وزيت شمس العربي، وتنزيلات حصرية متميزة على أسعار كريم الخفق من دريم ويب، وغيرهم من عروض.
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توجد مجموعة عروض متميزة أخرى من بنده ماركت Panda market على أسعار فخد الخروف الروماني الطازج، وخصم آخر منهم على سعر كتف الخروف الروماني، وتنزيل آخر بالفروع على أسعار لحم الخروف الروماني الطازج بالعظم، وتخفيض آخر منهم على سعر مكعبات مرقة الدجاج إسناد بالبهارات السبعة، وتنزيل آخر منهم على أسعار سلطة الخضار مع التونا خلطة الفاصوليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات هذا الأسبوع تصل إلي 50% حتى نفاذ الكمية من عروض بنده الرمضانية Hyper Panda على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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