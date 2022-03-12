نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أكبر الأسواق الشهيرة بنده والعثيم وكارفور في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أكبر الأسواق الشهيرة بنده والعثيم وكارفور في المملكة العربية السعودية، يبحث الكثيرين من المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن آخر العروض والخصومات المقدمة من متجر كارفور ومتجر العثيم السعودية، وهذه العروض التي تقدمها تلك المتجر الشهيرة داخل المملكة استعداداً لقرب قدوم شهر رمضان الكريم، وكذلك قرب الاحتفال بعيد الأم، وتلك العروض من المقرر أن تبدأ بداية من يوم التاسع من شهر مارس 2022 وهو الذي يوافق السادس من شهر شعبان 1443، وتلك العروض مقدمة تحت شعار رمضان كريم، وهي أحد العروض الأسبوعية التي يتم تحديثها وتغييرها بشكل أسبوعي، وتابعوا معنا في السطور الآتية سوف نعرض لكم مجموعة من المعلومات حول متجر كارفور وبنده والعثيم.

عروض أكبر الأسواق الشهيرة بنده والعثيم وكارفور في المملكة العربية السعودية

يقوم العديد من الأسواق المشهورة في المملكة العربية السعودية بطرح العديد من العروض الرائعة على جميع المنتجات التي تقوم ببيعها ، وتحديثها كل فترة من الزمن، وذلك بهدف جذب العملاء للشراء منها دوناً عن باقي المتاجر، ومن هذه الأسواق هايبر بنده، وهايبر كارفور، وأسواق عبد الله العثيم.

متجر كارفور السعودية

يعتبر متجر كارفور هو إحدى السلاسل الشهيرة من المتاجر الفرنسية الأكثر شهرة على مستوى العالم، وكان قد أنشأ متجر كارفور داخل أسواق الشرق الأوسط وكذلك داخل أسواق شمال أفريقيا خلال عام 1995، وذلك عن طريق التعاون الذي تم بينها وبين مجموعة ماجد الفطيم التي تعد المجموعة الرائدة في بيع التجزئة داخل منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا بشكل عام.

وكانت قد تمكن متاجر كارفور خلال السنوات منذ افتتاحها للمرة الأولى في عام ٢٠٠٤ داخل المملكة العربية السعودية، وبعدها بدأ المتجر في النمو والازدهار، وهو ما جعل المتجر يتأهل ليصبح عدد موظفيها الآن ما يقرب من 36,000 موظفاً، وذلك فيما يزيد عن 70 جنسية داخل 15 بلد مختلفة.

متجر العثيم السعودية

هي أسواق عبد الله العثيم وهي عبارة عن شركة مساهمة سعودية، كما تعد ثاني أكبر سلسلة المتاجر والأسواق داخل المملكة، وذلك من حيث حجم المبيعات بعد متجر بنده التي تتبع مجموعة صافولا، وكانت قد قامت مجلة فوربس الأمريكية بتصنيف متجر العثيم خلال عام 2016 أنه يحتل الترتيب رقم 109 ضمن قائمة أقوى وأكبر 200 شركة على مستوى كافة شركات العالم العربي، وكذلك يحتل المرتبة رقم 50 ضمن أقوى مائة شركة داخل المملكة العربية السعودية.

متجر بندة

متجر بندة هو أحد أهم الشركات المتخصصة في بيع التجزئة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها واحدة ضمن أهم سلاسل المتاجر المتخصصة في عمليات بيع التجزئة داخل الشرق الأوسط، كما أنه واحد من أكبر سلسلة من المتاجر، وتمتلك الفروع التي تزيد عن 200 متجر داخل 44 مدينة سعودية، يتعامل المتجر مع ما يزيد عن حوالي 120 مليون عميل كل عام.

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