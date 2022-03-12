نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببصلة واحدة ومسمار تخلصي من الذباب والناموس والهاموش نهائي لا عودة وصفة لا تخطر على بالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصراصير والنمل من أكثر المشاكل المزعجة وتسبب العديد من الاضرار في البيت, ومنها ان النمل يسبب تأكل الاثاث الخشبي,وتسبب الصراصيل نقل العدوي والفطريات الي الطعام وتسبب العديد من الاضرار الاخري, ويرغب الكثير ممن يواجهن هذه المشكلة في تجنب استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية التي لها العديد من الاضرار مثل الربو وضيق التنفس, واستخدام مواد طبيعية للتخلص من الحشرات, وخلال هذا المقال سنطرح طريقة عمل خلطات طبيعية للقضاء على الصراصير والنمل بسرعة الصاروخ من البيت.

كيفية القضاء على الصراصير والنمل بالبصل

الحشرات في البيت من أكثر العوامل التي تسبب نقل العديد من الامراض الي الجسم, ويرغب الكثير في التخلص من الحشرات للحفاظ على الصحة, وتعد وصفة البصل مع القرنفل من أقوي الوصفات التي تساعد في القضاء على الحشرات وذلك بسبب الرائحة النفاذة التي تسبب انتشار رائحة قوية تسبب الاختناق للحشرات وتزيلها بشكل نهائي, ويتم تحضير هذه الخلطة كالتالي:-

يتم تقشير البصلة وبعد ذلك يتم استخدام مسمار في عمل فتحات في البصلة.

يوضع في هذه الفتحات فصوص قرنفل وتوضع البصلة في المكان الذي تتواجد في الحشرات.

توضع البصلة في برطمان وبعد ذلك يتم تغطيته بقطعة من الورق الالومنيوم وبعد ذلك يتم عمل ثقوب صغيرة به.

تترك البصلة في مكان الحشرات يومين وبعد ذلك يتم التخلص منها.

كيفية القضاء على الصراصير بالخل

الصراصير دائما ما تتواجد في الاماكن التي تكون بها رطوبة مرتفعة مثل الحوائط الرطبة والحمامات والبلاعات لذلك يجب التخلص من اي رطوبة في البيت لتجنب تجمع الصراصير, ويمكن استخدام الخل في النخلص من الصراصير وعدم دخولها البيت مرة اخري, ويتم تحضير الوصفة عن طريق وضع ربع كوب من الخل مع معلقتين صابون سائل ويضاف عليهم معلقة من حمض البوريك وهو من اقوي الاحماض التي تسبب تسمم للحشرات, ويضاف عليهم كمية من الماء وتقلب كل المكونات جيدا وتعبأ في زجاجة ويتم رش منها في المكان الذي تتراجد فيه الحشرات ويمكن استخدام هذا الخليط يوميا لحين القضاء عل الحشرات نهائي.