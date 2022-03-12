شوف تنزيلات حصرية متنوعة على السلع الرمضانية وهدايا عيد الأم في أسواق العثيم

نستهل مع حضراتكم بإستقبال عيد الأم وشهر شعبان بأقوى العروض الحصرية المقدمة من كل فروع أسواق العثيم بجميع مدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل خصومات متميزة على أسعار جميع السلع والمنتجات الرمضانية من مأكل، ومستلزمات تحضير السفرة، وأجهزة مطبخ، وغيرهم، بداية من اليوم وحتى نفاذ الكميات، والتي سوف نقدمها لحضراتكم بكل التفاصيل اليوم من خلال موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية.

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تخفيضات بالجملة من أقوى العروض المميزة التي نقدمها لحضراتكم اليوم بكل التفاصيل من خلال موقع ثقفني، ومن بينهم: الخصم المميز على سعر هاتف أيفون 11، وخصم آخر منهم على سعر هاتف أيفون 13 بروماكس، كما يمكنكم الإستمتاع بعروض العثيم على أسعار شاشة أرو ال اي دي سمارت، ويتوفر لديهم أيضاً تخفيض خاص على سعر شاشة أمبيكس ال اي دي سمارت، كما بالفروع تنزيل مميز على سعر شاشة السهم ال اي دي سمارت 55 بوصة، وغيرهم من عروض.

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يوجد داخل هايبر ماركت العثيم العديد من الخصومات الأخرى، ومنهم: خصم مميز على سعر شاشة أرو ال اي دي الذكية، وعلى سعر مضرب البيض مع عجانة كولين، وخصم آخر على سعر حافظة الطعام سوبر ماكس، وتنزيل آخر منهم على سعر طقم القدور بامكو ماستر كوك، وعرض آخر منهم على سعر قدر الضغط من السيف.

عروض العثيم اليوم ضمن عروض العثيم في صفحته الرئيسية

عروض مميزة من العثيم، ومن ضمنهم: خصم مميز على سعر كريمة التزيين من دريم ويب، وعرض آخر منهم على سعر سمن فارم الطبيعي، كما لديهم خصم آخر على سعر مكرونة قودي متعددة الأشكال، وعرض آخر منهم على سعر مكرونة برفيتو، وعلى سعر الجبن الكريمي، كما لديهم عرض آخر على سعر تونة المراعي الخضراء الخفيفة، وعرض آخر منهم على سعر تونة قودي الخفيفة بالماء والملح، وكذلك لديهم عرض خاص هلى سعر أرز أبو سنتين المزة الهندي، وغيرهم.