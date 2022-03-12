نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والشاشات واللابتوب jarir بخصم حتى 54% من مكتبات جرير اون لاين jariribookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والشاشات واللابتوب ومختلف الأجهزة الالكترونية تقدمها لكم شركة جرير للتسويق jarir بخصم يصل إلى 54%، وهذا ضمن التخفيضات المستمرة لفترة محدودة من مكتبات جرير اون لاين jariribookstore ، حيث نقدم لكم يوميًا كل ما هو جديد من اسعار المنتجات في متاجر السعودية الكبرى بأكبر الخصومات المتاحة في السوق السعودي.

هذا بجانب ما يقدمه موقع مكتبة جرير من كتب لأشهر الكتاب العرب والأجانب، مع العديد من الأدوات المكتبية والدراسة، لجانب الكثير من أنواع المستلزمات الدراسية التي يحتاج لها الطلبة والطالبات، كما يوجد في كل الفروع كل أنواع الأجهزة الإلكترونية الذكية والأحرى الكهربائية، والتي نعرضها لكم يوميًا بأحدث الأسعا المطروحة.

عروض جرير للجوالات والشاشات واللابتوب jarir بخصم حتى 54% من مكتبات جرير اون لاين jariribookstore

خصومات جرير جوالات وشاشات ولاب توب اخترناها لكم اليوم لعرضها لكم في مقالنا هذا بخصومات تصل حتى 54% وهذا لفترة محدودة فقط بمناسبة العودة إلى المدارس، فلا تفوتوا الفرصة قبل انتهاء مدة العرض المتاح فقط داخل المملكة العربية السعودية، والتي يمكن الحصول عليه مع خدمة تقسيط جرير المميزة.

حيث أن من خلال خدمة تقسيط جرير يتم تقسيم المبلغ المستحق للسلعة المشتراة على دفعات شهرية تستحق الدفع كل شهر حسب الإتفاق، وهذا من خلال الموقع الإلكتروني بعد المواقفة على الشروط والأحكام الموضوعة، كما أنه يمكن الإستفادة من الخدمة والتعاقد عليها من خلال الفروع المنتشرة في إرجاء المملكة العربية السعودية.

عروض جرير

تشتهر تخفيضات جرير بأقوى الخصومات على الجوالات من سامسونج samsung و هواوي huawei و جرير ايفون 12 iphone ، بجانب جوالات جرير الخاصة بالألعاب التي أصبح عليها طلب مع إنتشار محبي الألعاب ومتابعينها.

حيث تقدم لكم متاجر جرير إصدارات متنوعة تعد الأحدث داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربي، والتي تضم تقنيات متطورة جدًا بتكنولوجيا حديثة تناسب الأستخدام اليومي لعصرنا الحالي، والتي يعرضها لكم موقع جرير بأرخص سعر ممكن داخل المملكة، كما يقدم لكم مزايا متعدده يمكن الإستفادة بها من خلاله بخطوات بسيطة وسهلة.

jarirbookstore

جوال سامسونج جالاكسي اس 20 اف اي samsung galaxy s20 fe بسعر خاص 2249 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي للنسخة 128 جيجابايت، بخصم 25% أي ما يعادل 750 ريال سعودي.

بسعر خاص 2249 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي للنسخة 128 جيجابايت، بخصم 25% أي ما يعادل 750 ريال سعودي. جوال سامسونج جالاكسي اس 21 samsung galaxy s21 بسعر مخفض 2999 ريال سعودي بدلًا من 3549 ريال سعودي للنسخة 256 جيجابايت، بخصم 15% أي ما يعادل 550 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

عرض على جوال سامسونج جالاكسي اس 21 بلاس samsung galaxy s21 plus بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال سعودي للنسخة 256 جيجابايت، بخصم 14% أي ما يعادل 600 ريال سعودي.

خصم على جوال سامسونج جالاكسي اس 21 الترا samsung galaxy s21 ultra بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي للنسخة 256 جيجابايت، بخصم 17% أي ما يعادل 900 ريال سعودي.

تقسيط جرير

جوال جالاكسي زد فولد 2 samsung galaxy z fold2 سعة 256 جيجا بايت، لون أسود، يعمل علية شبكة إتصالات الجيل الخامس 5 جي، بسعر 6199 ريال سعودي بدلًأ من 7999 ريال سعودي، بخصم خاص 23%، بتوفير بقيمة 1800 ريال سعودي.

تيلو جامز لجيون فون دول سعة 256 جيجا بايت، لون ازرق، يعمل علية شبكة إتصالات الجيل الخامس 5 جي، بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي، بخصم خاص 29%، بتوفير بقيمة 1000 ريال سعودي وهدية بقيمة 400 ريال.

ولعله من الضروري ذكر أن أكثر أهم فوائد الجوالات بالنسبة إلى المراهقين والبالغين أيضًا في وقتنا الحالي، هو توفير تقنيات أحدث الألعاب بتصميمات الجوالات، فالبعض منا لا يمتلك جهاز كمبيوتر حديث يمكنه لممارسة هواية اللعب، ولهذا يعد الجوال أحد الأساسيات عند الكثير من الشباب، سواء من الذكور أو من الفتيات.

جرير

الصورة التالية بها أهم التخفيضات على موقع جرير اون لاين بأرخص سعر ممكن للشاشات الحديثة بتقنياتها الذكية، كما أنها تتميز بجودتها العالية وتنوعها من مختلف الشركات الكبيرة، ونترككم مع الأسعار وفقًا لمقاس الشاشة والماركة، سواء سوني sony أو سكاي وورث ، أو ال جي lg أو سامسونج.

حيث بالطبع يحدد سعر الشاشات مقاسها وجودتها وما تشمله من مواصفات، وبهذا نجد تنوع كبير وتفاوت في الأسعار، سواء في الشاستت كبيرة الحجم الخاصة بالغرف ذات المساحات الواسعة أو مكاتب العمل والشركات، أو المحاضرات، أو المطاعم والمقاهي، أو في الشاسات صغيرة الحجم الخاصة بالألعاب أو المشاهدات الأسرية، والأسعار جاءت في جرير كالتالي.

جرير اون لاين

تليفزيون ذكي سامسونج بشاشة ال اي دي مقاس 70 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي بخصم فوري 36% بتوفير 2500 ريال.

تليفزيون ذكي سامسونج بشاشة ال اي دي مقاس 60 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي بخصم فوري 38% بتوفير 2300 ريال.

خصومات عروض جرير

تليفزيون ذكي سكاي وورث بشاشة ال اي دي مقاس 75 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 6499 ريال سعودي بخصم فوري 35% بتوفير 2300 ريال.

تليفزيون ذكي هاير بشاشة دي ال اي دي مقاس 70 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 3399 ريال سعودي بدلًا من 5599 ريال سعودي بخصم فوري 39% بتوفير 2200 ريال.

عروض جرير شاشات

تليفزيون ذكي هاير بشاشة دي ال اي دي مقاس 75 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي، يعمل بنظام أندرويد بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 8149 ريال سعودي بخصم فوري 45% بتوفير 3650 ريال.

تليفزيون ذكي سوني بشاشة دي ال اي دي مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي، بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي بخصم فوري 44% بتوفير 3500 ريال.

شاشات جرير

تليفزيون ذكي سكاي وورث بشاشة ال اي دي مقاس 86 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 7899 ريال سعودي بدلًا من 10999 ريال سعودي بخصم فوري 28% بتوفير 3100 ريال.

تليفزيون ذكي سوني بشاشة دي ال اي دي مقاس 55 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي بخصم فوري 42% بتوفير 2500 ريال.

خصومات شاشات جرير

تليفزيون ذكي ال جي بشاشة نانو سيل دي ال اي مقاس 55 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال سعودي بخصم فوري 53% بتوفير 4000 ريال.

تليفزيون ذكي سامسونج بشاشة كيو ال اي دي مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي بسعر 4799 ريال سعودي بدلًا من 8999 ريال سعودي بخصم فوري 47% بتوفير 4200 ريال.

عروض جرير على الشاشات

تليفزيون ذكي ال جي بشاشة نانو سيل دي ال اي مقاس 55 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي بخصم فوري 54% بتوفير 4300 ريال.

تليفزيون ذكي ال جي بشاشة دي ال اي دي مقاس 75 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 5199 ريال سعودي بدلًا من 9999 ريال سعودي بخصم فوري 48% بتوفير 2500 ريال.

عروض جرير للشاشات

تليفزيون ذكي سوني بشاشة دي ال اي دي مقاس 75 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 6499 ريال سعودي بدلًا من12999 ريال سعودي بخصم فوري 50% بتوفير 6500 ريال.

تليفزيون ذكي سامسونج بشاشة كيو ال اي دي مقاس 85 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 9499 ريال سعودي بدلًا من 17999 ريال سعودي بخصم فوري 47% بتوفير 8500 ريال.

تخفيضات مكتبة جرير jarir bookstore

تليفزيون ذكي سوني بشاشة دي ال اي دي مقاس 85 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 10299 ريال سعودي بدلًا من 19999 ريال سعودي بخصم فوري ع الشراء 49% بتوفير 9700 ريال سعودي.

تليفزيون ذكي ال جي بشاشة ال اي دي مقاس 86 بوصة بجودة الترا اتش دي، بسعر 8899 ريال سعودي بدلًا من 18999 ريال سعودي بخصم فوري 53% بتوفير 10100 ريال سعودي.

وبهذا يكون متجر جرير الإلكتروني على الإنترنت قد غطى معظم أنواع الشاشات الحديثة، حيث يوجد منها كل المقاسات، كذلك يوجد منها ما يضم تقنيات حديثة جدًا تمكن المشاهد من الدخول من خلاله على خدمات جوجل بخاصية الواي فاي، كما يوجد منها ما يتميز بمقاس كبير للشاشة لمشاهدة أمتع، هذا بجانب تقنية البلوتوث التي اصبحت متاحة في الشاشات الذكية التي تم إصدارها في مؤخرًا في المملكة.

مكتبات جرير

تضم عروض مكتبة جرير لابتوب أشهر أجهزة اللاب توب التي يزيد عليها الطلب يومًا بعد يوم من محبي تجديد واستبدال الأجهزة القديمة، وكذلك كل من يرغب في شراء كمبيوتر محمول جديد له أو لأبنائه، فأجهزة لاب توب جرير أصبحت من الضروريات في عصرنا الحالي، وخاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد ازداد الطلب عليها لاستخدامها في إنجاز المهام الدراسية، بالإضافة لأنها أصبحت من الأساسيات في سوق العمل في العديد من الوظائف والأعمال.

jarir

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 apple macbook pro 13 ، ريتنا مع تاتش بار بشاشة مقاس 13.3 بوصة، انتل كور، بسعر 8299 ريال سعودي بدلًا من 8549 ريال سعودي، بخصم 250 ريال.

apple ، ريتنا مع تاتش بار بشاشة مقاس 13.3 بوصة، انتل كور، بسعر 8299 ريال سعودي بدلًا من 8549 ريال سعودي، بخصم 250 ريال. لاب توب هواوي ميت بوك اكس برو huawei matebook x pro ، بشاشة مقاس 13.9 بوصة، الجيل العاشر، بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي، بخصم 30% بقيمة 2100 ريال.

شركة جرير للتسويق

لاب توب مايكروسوفت سيرفس 3 بشاشة مقاس 13.5 بوصة الجيل العاشر، الجيل العاشر، بسعر 5299 ريال سعودي بدلًا من 7099 ريال سعودي، بخصم 25% بقيمة 1800 ريال سعودي.

لاب توب مايكروسوفت سيرفس 3 بشاشة مقاس 15 بوصة ايه ام دي رايزن، الجيل العاشر، بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال سعودي، بخصم 20% بقيمة 1500 ريال سعودي.

جرير لابتوب

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 apple macbook pro 13 ، ريتنا مع تاتش بار بشاشة مقاس 13.3 بوصة، انتل كور، بسعر 9999 ريال سعودي بدلًا من 10399 ريال سعودي، بخصم 400 ريال.

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 apple macbook pro 13 ، ريتنا مع تاتش بار بشاشة مقاس 13.3 بوصة، انتل كور، بسعر 8999 ريال سعودي بدلًا من 9399 ريال سعودي، بخصم 400 ريال.

اسعار جرير لابتوب

لاب توب ابل ماك بوك برو 16 apple macbook pro 16 ، ريتنا مع تاتش بار بشاشة مقاس 16 بوصة، انتل كور اي، بسعر 10499 ريال سعودي بدلًا من 10999 ريال سعودي، بخصم 500 ريال سعودي.

لاب توب ريزر بليد برو 17 مع لوحة مفاتيح إنجليزية، كمبيوتر محمول للألعاب، بشاشة مقاس 17.3 بوصة، بسعر 14699 ريال سعودي، بخصم 1247 ريال سعودي.

وهكذا نكون قدمنا كافة المواصفات الخاصة بأجهزة جرير من اللاب توب الحديث من إنتاج مختلف الشركات الكبرى عالميًا، حيث يهتم الأفراد بمعرفة مواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول الذي يقبل على شراؤه للتأكد من توافقه مع المتطلبات التي يحتاج إلى توافرها في جهازه الجديد، سواء كان إحتياجه له خاص بالعمل أو الدراسة أو للألعاب.

في الختام نود أن نوضح أن خصومات متجر جرير تقدم لكم أسعار حصرية جدًا ومميزة للجوالات والشاشات واللابتوب وكل ما هو جديد في المملكة العربية السعودية، وتابعونا للمزيد من الخصومات والتخفيضات التي نأتي لكم بها من كل المتاجر الشهيرة داخل المملكة، بجانب خصومات الأغذية والمشروبات من السوبر ماركت، مع الأجهزة المنزلية والتابلت والأيباد، كل هذا تجدوه معنا يوميًا.

حيث تتجدد الأسعار كل يوم بصفة مستمرة وفقً للمناسبات الخاصة بالمواسم الشتوية والصيفية، مع الأعياد الرسمية والغير رسمية أيضًا، حيث تستغل كل المتاجر في المملكة العربية السعودية أي فرصة لجذب العملاء لها بما تقدمه من أسعار مغرية تلقى إعجابهم، وكلما زادت المنافسة بين المتاجر كلما زادت الخصومات، ولهذا نهتم بعرض الجديد منها كل يوم.