شوف عروض جرير للجوالات والأجهزة الذكية jarir خصم 61% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والأجهزة الذكية تجدوها بأسعار مغرية جدًا تقدمها لكم شركة جرير للتسويق jarir خصم 61% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore ، وهذا يشمل كل الإلكترونيات التي تعمل بتقنيات حديثة مثل الجوالات، واللاب توب، والشاشات، وأجهزة الكومبيوتر اللوحي، مع الساعات الذكية، والسماعات اللاسلكية.

ويتيح جرير في كل فروعه خدمات مختلفة للعملاء للإستفادة منها وقتما يشاؤون، كما يقدم جرير الكثير من الخصومات على موقعه الرسمي الذي يقدم من خلاله كل التخفيضات الذي يطرحها بشكل مستمر على كل المعروضات لدية، سواء الكتب، أو الأدوات المدرسية، أو الإلكترونيات من الجوالات، والكمبيوتر ومستلزماته، أو الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمنزل.

عروض جرير للجوالات والأجهزة الذكية jarir بخصم 61% من موقع جرير اون لاين jarirbookstore

طرحت مكتبات جرير عروض جديدة منذ أيام قليلة، والتي طُرحت بمناسبة ذكرى يوم التأسيس 1727م الخاصة بالسعودية طال عمرها، والتي تضم أقوى التخفيضات على الإطلاق، حيث تستمر مدة طرحها من اليوم 21 فبراير 2022 وحتى يوم 1 مارس 2022، كما أن بعض المعروضات من الأجهزة الذكية متاحة بالخصومات الحالية حتى إنتهاء الكمية المتاحة منها.

ومتاح كذلك في داخل فروع مكتبة جرير ميزة تقسيط جرير بخدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا من خلال تقسيط سعر المشتريات مع مزايا إستثنائية وتسهيلات رائعة لكل العملاء عند الشراء، من فترة سداد طويلة الأجل، حد كبير للتمويل، وهذا مع تطبيق الشروط والأحكام وفقًا للشريعة الإسلامية، والذي توفر مكتبة جرير كل التفاصيل عنها على موقعها الرسمي.

ومن بين الأجهزة المشمولة في خصومات مكتبات جرير الصادرة بمناسبة يوم التأسيس نجد جوالات ذكية من سامسونج، وايفون، مع جوال هواوي بي 50 برو الأ؟حدث في السوق السعودي، مع خدمة التبديل المقدمة من المكتبة على الأجهزة من التابلت والكمبيوتر اللوحي، والتي تمكنكم من دفع فارق السعر على الهاز الجديد عند تبدله بآخر قديم لخالة جيدة.

وتضم عروض مكتبة جرير أقوى الأجهزة الذكية بخصومات تصل إلى 61% على الشاشات، والجوالات، والكومبيوتر المحمول، والتي أصبحت منتشرة بكثرة في متاجر السعودية ، وهذا لأنه قد زاد استخدامها في مجال العمل على نطاقٍ واسع، كما أنه العديد من المؤسسات التعليمية في المملكة أصبحت تعتمد على الأجهزة الذكية بقدرٍ كبير.

ولعل هذا يرجع إلى إنتشار إستخدام نظام التعليم عن بعد لفترة طويلة على مدار العامين السابقين، والذي تقرر إعتماده بشكل أساسي في العديد من المؤسسات التعليمية، كما تقرر إعتماد نظام العمل من المنزل كذلك للعمل به في مؤسسات العمل، ومن هنا أصبحت الأجهزة الذكية من الجوالات، والتابلت، واللابتوب من الأجهزة التي زادت نسب المبيعات الخاصة بها في الآونة الأخيرة.

تخفيضات مكتبة جرير على المعروضات

تتنافس كل متاجر السعودية دائمًا على جذب أكبر عدد ممكن من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هذا يتم إستغلال كافة الفرص والمناسبات لتقديم مختلف العروض الكبيرة على المعروضات كلها، ولأن الأجهزة الذكية هي من الأجهزة التي عليها إقبال كبير، نجدها نالت حظًا كبيرًا من الخصومات التي تقدم بشكل أساسي عليها في كل وقت.

ويوجد في متاجر جرير تخفيضات جديدة في الوقت الحالي، والتي تم تقديمها بمناسبة بداية موسم خصومات العودة إلى المدارس على الموقع الرسمي الخاص بمعروضات جرير في السعودية، حيث تعتبر تلك المناسبة أنسب وقت للإستفادة من الأسعار المخفضة التي تُقدم في كل متاجر السعودية المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية.

وتقدم فروع متجر جرير السعودية في موسم العودة إلى لمدارس الحالي تخفيضات قوية على أجهزة الطباعة الذكية، مع أقل الأسعار المخفضة لشاشات الألعاب ذات الجودة العالية وأجهزة التلفاز الذكي بأجدد التقنيات المتطورة، بجانب خصومات أجهزة اللاب توب الحديثة، كما تعرض خصومات هائلة على أكسسوارات الألعاب بكل فئاتها وملحقات الجوالات المتنوعة.

أيضًا هناك خاصية تعد من أكثر ما يميز موقع مكتبة جرير عن غيره من مواقع التسوق الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ألا وهو ما يقدمه من تذاكر جرير للعملاء التي من خلالها يتم الحصول على أفضل التجارب في السعودية، حيث يتم بها الحضور لمختلف الفاعليات والمغامرات، مع إمكانية آداء جولات حول العالم، بالإضافة إلى العديد من الحفلات والعروض.

عروض اجهزة جرير

تقدم مكتبات حرير من خلال موقعها الإلكتروني إمكانية الحجز المسبق المتاحة لديها على كل الإصدارات الجديد من الإلكترونيات الذكية التي أوشكت على الطرح في المملكة العربية السعودية، وهذا متاح حاليًا على أجهزة اللاب توب هواوي huawei matebook e ، حيث تجدون سعره على الموقع يبدأ من 4499 ريال سعودي.

كما يوجد أيضًا في موقع مكتبات جرير إمكانية الطلب المسبق لجوال سامسونج جالاكسي اس 22 samsung galaxy s22 بكل إصداراته، الذي من المنتظر طرحة في المملكة العربية السعودية قريبًا، وعند الطلب المسبق سيمكنكم الإستفادة من ميزة أن تكونوا من أوائل الحاصلين عليه، حيث تم الإفصاح عن السعر المعلن له والذي يبدأ من 3499 ريال سعودي.

كما أنه أيضًا عند شراء الجوال وحجزه مسبقًا من خلال أحد الفروع أو عبر التسوق اون لاين من موقع جرير الرسمي، فعند إستلام الجوال يكون للعميل الحق في إختيار هدايا مجانية متنوعة مع الجوال، والتي تصل قيمتها إلى مبلغ 2199 ريال سعودي، وهذا العرض يسري على كل أجهزة سامسونج جالاكسي اس 22 مدة محدودة فقط.

كذلك سوف يستفيد العميل من إمكانية إختيار هدايا مجانية متعددة عند طلبه المسبق لجوال سامسونج جالكسي اس 22، فيمكن للعميل الإختيار من بين ثلاث هدايا، إما الحصول على سماعات جالكسي بودز برو اللاسلكية، أو شاحن جداري بقوة 15 واط مع جراب للجوال ذكي، أو شاحن جداري ثنائي بقوة 25 واط مع بطاقة شاشة بقيمة تصل إلى 1400 ريال سعودي.

تقسيط جرير

نجد في كل فروع مكتبة جرير السعودية خدمة التقسيط المريح، التي يسعى إلى الإستفادة منها نسبة كبيرة من العملاء الذين يقيمون داخل المملكة العربية السعودية، حيث تفيد تلك الخدمة في شراء المنتج الذي يرغب فيه العميل أيًا كان سعره ودفع المبلغ على دفعات شهرية، وهذا يتم كذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

حيث تتيح مكتبة جرير تلك الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني حتى يوم أقصاه التاسع من شهر فبراير 2022، وتمكنكم الخدمة من تقسيط قيمة المنتج الذي ترغبون في شرائه مع دفع السعر على دفعات متفرقة شهريًا على التوالي، على مدة 12 شهر، وهذا بدون فوائد على الإطلاق، حيث أن نسبة الفائدة هي 0% وفقًا للشروط والأحكام.

وتشمل خدمة التقسيط تلك العديد من المنتجات والمعروضات المقدمة اديها، سواء من الأجهزة الذكية التس تضم الجوالات والشاشات وأجهزة الطابعات الكمبيوتر المحمول واللوحي والمكتبي، أو الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو ملحقات الجوالات والأجهزة الذكية، وهذا يطبق وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها، كما أنها توفر خدمة التقسط لمدة طويلة تصل إلى 24 شهر.

عروض جرير للإستبدال

كما توضح الصورة السابقة أنه متاح في فروع اكسترا السعودية خدمة تبديل الأجهزة القديمة بأحدث الأجهزة المطروحة داخل المملكة وعلى الموقع الألكتروني، حيث يمكنكم الآن تبديل التابلت القديم الخاص بكم بأحدث أجهزة الكمبيوتر اللوحي ايباد الاي تعد أحد أفضل إصدارات شركة أبل، وهذا بخصم حتى 2385 ريال سعودي.

أفضل عروض جرير

تقدم جرير كل أنواع الأجهزة الحديثة بتقنيات ذكية تعد من الأكثر تطورًا، وهذا كله تقدمه لكم بتخفيضات مميزة في كل المواسم الخاصة في داخل المملكة العربية السعودية، كما تعرض للعملاء الكثير من الخدمات قبل وبعد البيع، والتي حازت رضا وإعجاب الكثير منهم، وهذا يشمل كل فروع المملكة والموقع الإلكتروني كذلك.

كما تقدم مكتبة جرير خصومات خاصة بمعروضاتها على موقعها الإلكتروني، حيث يوجد لديها عروض خاصة بالموقع فقط دونًا عن الغروض الموجودة في فروع السعودية، وهذا يشمل مختلف الألكترونيات والأجهزة، والتي يمكن الحصول عليها بخدمة التقسيط من خلال الموقع اون لاين، كما يوجد لديها تخفيضات أسبوعية حصرية يتم تجديدها كل فترة.

عروض جرير الجديدة

تحتوي فروع مكتبة جرير خصومات كبيرة جدًا على كل أجهزة المنزل، بالأضافة إلى أجهزة الجوالات، فتجدون بها معروضات من الغسالات الكهربائية بأحدث التقنيات وبسعر مناسب لكل المستويات المادية، كما تقدم مكتبات جرير أجهزة المكيفات المنزلية بأقل سعر متاح داخل المملكة، حيث يزداد الإقبال على شرائها كل عام في نهاية موسم الشتاء إستعدادًا لحرار

موقع جرير الالكتروني للتسوق

كما تقدم جرير لكل عملائها في المملكة العربية السعودية إمكناية الشراء والتسوق من على موقعها الرسمي الخاص بمعروضات الأجهزة في المملكة، فكل ما عليكم فعلها فقط الدخول على الموقع الرسمي وإختيار المنتجات المراد شرائها ونقلها في عربة التسوق، ومن ثم يتم الضغط على اشتري اون لاين.

عروض مكتبة جرير

وتقدم متاجر جرير الموجودة في السعودية العديد من الخدمات المتاحة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية، ومنها خدمات صيانة ما بعد البيع، مع خدمة توصيل كل أنواع المنتجات إلى لعميل حتى باب المنزل، كما تقدم جرير خدمة التركيب على يد محترفين، هذا بالطبع بجانب خدمة تقسيط جرير التي يستفيد منها العمل بدرجة كبيرة.

وتضم عروض جرير للجوالات في معارضها العديد من الخدمات التي تخدم العملاء بشكل كبير، ناهيك عما تقدمه من أسعار على السلع بخصم كبير لا يقبل المنافسة مع كل متاجر متاجر السعودية، فبالمقارنة سنجد أن جرير تعرض أقل سعر على الإطلاق، بل وتتحدي بأسعارها أنها الأقل، وفي حالة إيجاد سعر أقل فهي تلزم نفسها رد فرق السعر للعميل.

وهذا يسري في حالة أن تنطبق الشروط والأحكام المنصوص عليها والمقرّة من جرير السعودية، والتي تم طرحها تحت شرط تطبيق الشروط والأحكام المنصوص عليها، حيث تتبع متاجر جرير هذا النهج في المملكة العربية السعودية على كل معروضاتها من الأجهزة الإلكترونية، وأيضًا الأجهزة الكهربائية الخاصة بالبيت، مع مستلزمات المنزل أو العمل.

عروض جرير

يهتم موقع جرير بتقديم التخفيضات على أشهر الجوالات التي تم طرحها مؤخرًا، حيث أن الجوالات تعد من الأجهزة التي يكثر شراؤها وإستبدالها، وهذا لكونها من الأجهزة التي يطرأ عليها كل يوم تقنيات جديدة ومتطورة، حيث أنها تضم الكثير من الأدوات، مثل الكاميرا، ومتصفح الإنترنت، بجانب الألعاب الترفيهية، وإجراء المكالمات، وفيما يلي كل أسعار جوالات جرير سامسونج وفقًا لآخر تحديث طرأ عليها.

وتحتوي الجوالات الحديثة في مكتبات جرير السعودية على مساحات كبيرة للذاكرة الداخلية تتيح لمالكها تخزين العديد من الملفات التي لا حصر لها، مع حرية تصوير عدد لا نهائي من مقاطع الفيديو مع إلتقاط أحلى اللحظات والتعديل عليها، حيث أن بعض الجوالات قد وصلت مساحة التخزين الداخلي بها إلى 512 جيجا بايت.

كما أنه لم تنسى جرير العملاء الذين يرغبون في شراء الجوالات من الفئات المتوسطة والمنخفضة، فوفرت لهم إصدارات ذات مساحات للتخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، والتي هي بالمساحة التي تسمح لمستخدم الجوال بتخزين الملفات والفيديوهات والصور مع سعر متوسط يناسب كل المستويات الإجتماعية، وبهذا تكون حققت المهعادلة الصعبة وجمعت بين السعر القليل ومساحة التخزين الكبيرة.

كما أن مساحة الرام أيضًا تعد من معايير قياس الجودة في الجوال، فمن خلالها يتم التحكم في استيعاب الجوال لإجراء المهام في الخلفية أو تشغيل الألعاب عليه، ولذا نجد جوالات قد وصلت سعة الرام بها إلى 16 جيجا بايت، وهي بالسعة الكبيرة التي تتيح لكم أكبر إستفادة ممكنة من الجوال الذكي.

ولا يمكن أن ننسى أهمية الكاميرا في الجوالات في وقتنا الحالي، والتي تمكننا من التصوير وتسجيل اللحظات الهامة في حياتنا من المناسبات أو الأحداث الهامة، ولذا تهتم شركات الجوالات بتقديم أجهزتها بكاميرا ذات جودة عالية قدر الإمكان، ليس هذا فقط، بل أن معظم الجوالات التي تم إصداراها في الأعوام الأخيرة تضم أكثر من كاميرا لتجربة تصوير رائعة.

حيث تقدم الكاميرات لقطات متشبعة بالألوان ومن زوايا مختلفة، ولكل أهم العدسة التي تهتم بالتقريب، بجانب الكاميرا التي تساعد على توضيح التفاصيل الدقيقة داخل الصورة، هذا بالإضافة إلى الكاميرا التي تلتقط الصور من زاوية أوسع لتظهركل التفاصيل في الصورة، وغيرهم الكثير من الكاميرات ذات بؤر متبايتة في البؤر وزاوية الإلتقاط.

jarirbookstore

تخفيض كبير على جوالات سامسونج جالاكسي s21 الترا samsung galaxy s21 ultra ، لون فضي أنتيوم سعة 265 جيجابايت بسعر 4499 ريال سعودي، بدلًا عن 5399 ريال سعودي.

، لون فضي أنتيوم سعة 265 جيجابايت بسعر 4499 ريال سعودي، بدلًا عن 5399 ريال سعودي. تخفيض كبير على جوالات سامسونج جالاكسي اس اف اي samsung galaxy sfe ، لون نعناعي سحابي سعة 128 جيجابايت بسعر 2249 ريال سعودي، بدلًا عن 2999 ريال سعودي.

موقع جرير

متاح في النقاط التالية أسعار جوالات سامسونج جالكسي زد فولد بسعر مغري جدًا، والتي تقدمه لكم مكتبة جرير مع هدية مجانية عند الشراء تحصلون عليها فورًا بقيمة تبلغ 600 ريال سعودي، مما يزيد من جذب مكتبات جرير إلى العملاء داخل طل مخافظات المملكة العربية السعودية، ناهيك عما تقدمه من خدمة الشراء بالتقسيط، وكذلك خدمة التوصيل إلى الباب المميزة.

جوالات سامسونج جالاكسي زد فولد 2 samsung galaxy z fold2 ، لون اسود، مزودة بإمكانية تشغيل شبكات إتصال الجيل الخامس 5جي، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت، بسعر 6199 ريال سعودي، بدلًا عن 7999 ريال سعودي، بخصم 23%، بما يعادل 1000 ريال سعودي.

جوالات سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا samsung galaxy note20 ultra ، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت، وذاكرة الرام 12 جيجابايت، بسعر 3499 ريال سعودي، بدلًا عن 3999 ريال سعودي، بخصم 23%، بما يعادل 1000 ريال سعودي.

خصومات جرير

جوالات سامسونج جالاكسي اس 21 samsung galaxy s21 ، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، بسعر 2999 ريال سعودي، بدلًا عن 3549 ريال سعودي، بخصم 15%، بما يعادل 500 ريال سعودي.

جوالات سامسونج جالاكسي اس 21 بلاس samsung galaxy s21 plus ، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، بسعر 3599 ريال سعودي، بدلًا عن 3199 ريال سعودي، بخصم 14%، بما يعادل 600 ريال سعودي.

جرير جوالات

عرض خاص وحصري من متجر جرير على سعر جوال تيلو جامز لجيون فون دول، بسعة للذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، لون ازرق بلازينج، بسعر مخفض جدًا 2499 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي بخصم قدره 29%، ووفر بقيمة 1000 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا قيمة مجانية عند الشراء بقيمة 600 ريال سعودي.

وهكذا نجد أن مكتبات جرير السعودية قد اهتمت بتقديم كل ما يحتاجه سوق الإلكترونيات في المملكة من جوالات سامسونج التي يطلبها نسبة كبيرة من العملاء في مختلف الفروع، لذا يعرضها لكم متجر جرير بسعر مخفض في موسم التخفيضات الكبرى، والأسعار كما وجدتموها مخفضة لقدر كبير، حتى يتثنى لكل عميل شراء جواله بالمواصفات التي يريدها.

بل وتجدون كذلك لدى جرير العديد من مستلزمات الجوالات التي لايمكن الإستغناء عنها، لكونها من الملحقات الهامة التي تحافظ على الجوال لأطول فترة ممكنة، وليس هذا فقط بل توفر مكتبات جرير لعملائها في المملكة العربية السعودية مختلف الأكسسوارات الخاصة بالجوالات، والتي تعزز من مزايا الجوال وتزيد من الإستفادة منه.

جرير

نقدم لكم في التالي أحدث الشاشات من موقع جرير بخصومات شاملة العديد من الأنواع الشهيرة، مثل هاير و سكاي وورث ، كذلك سوني sony ، وسامسونج samsung ، وال جي lg ، والأسعار نعرضها لكم في التالي بخصم يصل إلى 61% على الشاشات مقاس 65 بوصة من ال جي.

كما أنه متاح تخفيضات أخرى كبيرة وصلت حتى 50% على شاشات هاير من المقاس 65 بوصة ذات الدقة 4 كيه عالية الجودة، التي تقدم لكم أمتع مشاهدة، مع تخفيضات على شاشات ال جي تبدأ من 53% على الشاشات مقاس 86 ذات المقاس الأكبر على الإطلاق، بجانب تخفيضات متنوعة على باقي الشاشات التي تتسم بجودتها المتنوعة.

أيضًا يوجد كذلك في متاجر مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عدد من شاشات التليفزيون المتطورة جدًا، بحيث تضم تقنيات تمكنك من نقل ومشاهدة الملفات عليها من الأجهزة الذكية الأخرى مثل الجوال أو اللابتوب أو التابلت، ويتم هذا عبر التواصل اللاسلكي أو من خلال مداخل اليو اس بي التي تحتوي عليها الشاشة.

ومتاح من الشاشات كل المقاسات التي يمكن أن يحتاجها أي عميل داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتيح لكم متجر جرير أكبر المقاسات التي تناسب أكبر الغرف، حيث وصلت إلى 85 بوصة، كما أنه متاح مقاسات تناسب أصغر المساحات تبدأ من 50 بوصة، وكلها بجودة عالية تتيح لك تجربة مشاهدة من أمتع ما يكون.

jarir

شاشة تلفزيون ذكي من ال جي مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي اموليد، بسعر 6999 ريال سعودي بدلًا من 17999 خصم 61% ليصبح التوفير بقيمة 11000 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي كيو ال اي دي من سامسونج مقاس 85 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي، بسعر 9499 ريال سعودي بدلًا من 17999 خصم 47% ليصبح التوفير بقيمة 8500 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من سوني sony مقاس 75 بوصة بجودة 4 كي، بسعر 5399 ريال سعودي بدلًا من 12999 خصم 57% ليصبح التوفير بقيمة 6600 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من سامسونج samsung مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي اموليد، بسعر 4799 ريال سعودي بدلًا من 8999 خصم 47% ليصبح التوفير بقيمة 4200 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من ال جي مقاس 55 بوصة نانو سل بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 7999 خصم 56% مع توفير بقيمة 4500 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من ال جي مقاس 55 بوصة نانو سل بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 3249 ريال سعودي بدلًا من 7499 خصم 57% مع توفير بقيمة 4250 ريال سعودي.

عروض جرير شاشات

شاشة تلفزيون ذكي من سوني sony مقاس 85 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي، دي ال اي دي، بسعر 9799 ريال سعودي بدلًا من 19999 خصم 51% بتوفير 10200 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من ال جي مقاس 86 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي، دي ال اي دي، بسعر 8899 ريال سعودي بدلًا من 7499 خصم 53% بتوفير 10100 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من هاير مقاس 75 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 8149 خصم 45% مع توفير بقيمة 8149 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من هاير مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر2399 ريال سعودي بدلًا من 4799 خصم 50% مع توفير بقيمة 2400 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من هاير مقاس 55 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 3499 خصم 46% مع توفير بقيمة 1400 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من هاير مقاس 58 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 2199 ريال سعودي بدلًا من 3549 خصم 38% مع توفير بقيمة 1350 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من سكاي ورث مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش ال اي دي، بسعر2599 ريال سعودي بدلًا من 3499 خصم 26% مع توفير بقيمة 900 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من سكاي ورث مقاس 65 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر2899 ريال سعودي بدلًا من 3599 خصم 18% مع توفير بقيمة 700 ريال سعودي.

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شاشة تلفزيون ذكي من سوني بمقاس 55 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 3999 خصم 33% مع توفير بقيمة 1300 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ذكي من هاير مقاس 50 بوصة بجودة 4 كي الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 1642 ريال سعودي بدلًا من 2699 خصم 39% مع توفير بقيمة 1050 ريال سعودي.

كانت تلك أسعار أجود أنواع الشاشات المتاحة في كافة فروع متجر جرير السعودية، والتي من خلالها يمكن مشاهدة أجود صورة وأنقى صوت، كما أن البعض منها يعمل بنظام الأندرويد الذمي الحديث بكل ما يشمله من مميزات جديدة تمكنكم من الحصول على أقصى استفادة من الشاشة، حيث أن الأجهزة التكنولوجية الذكية أصبح اقتناءها من سيم هذا العصر.

ولم تكتفي مكتبات جرير بتوفير شاشات التلفاز لديها فقط داخل السعودية لعملائه، بل يوجد كذلك العديد من أنواع شاشات الألعاب المميزة بتقنيتها التي تسمح لمستخدمها الإستمتاع بتجربة ألعاب لا مثيل لها، فهي تقدم صورة بأعلى جودة للمستخدم أثناء لعبه للألعاب، خاصةً الألعاب التي تعتمد على الحركة والمؤثرات البصرية بقدر كبير.

حيث زاع صيت الألعاب القتالية وألعاب السباقات والتحديات بين أبناء الجيل الحالي، الذي يصب معظم إهتمامهم بتحقيق المزيد من النقاط وإجتياز المهام، وبالتالي أصبح لابد من الحصول على شاشة مخصصة لتلك الأنواع من الألعاب، لتمكنهم من مشاهدة كافة مشاهد ومراحل اللعبة بأعلى جودة ممكنة، ولذا يتم تصنيع شاشات الألعاب بتقنيات تناسب الأستخدام اليومي لفترات طويلة من اايوم.

مكتبات جرير

يوجد لدى جرير لابتوب من مختلف الماركات التي تشمل هواوي huawei ، و مايكروسوفت microsoft ، وريزر، و ابل ماك apple mac ، والتي يمكن شراؤها من خلال تقسيط جرير بأقساط متقطعة على عدة شهور وفقًا للأحكام والشروط المتفق عليها، ونترككم مع الخصومات التي وصلت إلى 40%.

وتجدون على موقع مكتبة جرير والفروع أيضًا أرخص سعر ممكن على أجهزة اللاب توب الحديثة، سواء التي تصلح للعمل أو التي تناسب الإستخدام الشخصي المتنوع لكل فرد منا في المملكة العربية السعودية، كما أنه متاح تسهيلات كثيرة للسداد، بجانب طرق الدفع المتنوعة التي تقدمها مكتبات جرير في الفروع وعلى موقعها الإلكتروني.

ويراعى عند إختيار جهاز الكممبيوتر المحمول أن يتم التأكد من كل ما يضمه من مواصفات وتقنيات تكنولوجية، حيث أن التقنيات تتطور دائمًا ليحل الجديد محل القديم منها، فلم تعد الأجهزة ذات التقنيات القديمة والغير محدثة مؤهلة لإنجاز المهام المطلوبة منها، سواء على مستوى الإستعمال الشخصي أو العملي في الدراسة أو مجال الأعمال.

وتعد اجهزة اللاب توب من الأجهزة التي عليها إقبال كبير في المتاجر داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها تستخدم في أغراض العمل بشكل أساسي، فمعظم الأعمال تعتمد على استخدام الكمبيوتر بشكل كبير، كما أن اللاب توب من الأجهزة التي تستخدم في الدراسة أيضًا، ولذا تتنوع مواصفاته وفقًا لاستخدام كل فرد.

حيث أن منها ما يضم مساحة كبيرة للتخزين تصل إلى 1 تيرا بايت، وهي بالمساحة الأكبر على الإطلاق التي تمكنك من تخزين كل الملفات الصوتية وكذلك مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى المستندات الهامة الخاصة بالعمل أو الدراسة، كما تضم أجهزة اللاب توب الحديثة مواصفات تخص مساحة الرام وجودة الشاشات، كما أنه يوجد منها شاشات منفصلة وأجهزة كومبيوتر متحول 2 في 1.

شركة جرير للتسويق

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 ريتنا بلاس apple macbook pro ، مع تاتش بارzoy7 ، بشاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر 9999 ريال سعودي بدلًا من 10399 ريال سعودي، بتوفير 400 ريال سعودي.

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 ريتنا بلاس apple macbook pro ، مع تاتش بار، بشاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر 8999 ريال سعودي بدلًا من 9399 ريال سعودي، بتوفير 400 ريال سعودي.

عروض جرير 2021

لاب توب هواوي ميت بوك دي 15 huawei matebook d 15 ، انتل كور، بشاشة مقاس 15.6 بوصة، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 2599 ريال سعودي، بتوفير 300 ريال سعودي.

لاب توب هواوي ميت بوك دي 15 huawei matebook d 15 ، الجيل العاشر، بشاشة مقاس 15.6 بوصة، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 2899 ريال سعودي، بتوفير 300 ريال سعودي.

عروض جرير لابتوب

لاب توب مايكروسوفت سيرفس 3 بشاشة مقاس 15 بوصة،ايه ام دي رايزن 5، بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال سعودي، بتوفير 1500 ريال سعودي، بخصم فوري من جرير عند الشراء قدره 20%.

لاب توب ريزر بليد برو 17، كومبيوتر محمول للالعاب، مدمج به لوحة مفاتيح باللغة الإنجليزية، بسعر 14699 ريال سعودي، مع هدايا بقيمة 1247 ريال سعودي.

جرير لاب توب

تقدم حاليًا شركات التكنولوجيا الكبرى أجهزة حديثة بغرض دعم الإستخدام الخاص بالألعاب، فمع ظهور العديد من الألعاب الشيقة في وقتنا الحالي، أصبح دعمها من المواصفات الأساسية التي يجب توافرها في أجهزة اللاب توب الجديدة، حيث تقوم الشركات بتقديم أقوى معالج في الجهاز ليتوافق مع الإستخدام لفترات طويلة، وكذلك توفر في الجهاز رامات بسعة كبيرة.

لاب توب ريزر بليد 15، بلوحة مفاتيح باللغة الإنجليزية، مع شاشة مقاس 15.6 بوصة، كومبيوتر محمول للألعاب، بسعر 8199 ريال سعودي، مع هدايا بقيمة 13599 ريال سعودي بخصم خاص بقيمة 40%، بتوفير حصري 5400 ريال سعودي.

هواوي ميت بوك اكس برو huawei matebook x pro ، الجيل العاشر، بشاشة مقاس 13.9 بوصة، بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي، بتوفير 2100 ريال سعودي بخصم قدره 30%.

وبهذا نكون قد أعطينا لكم كل تفاصيل اللاب توب المختلفة على موقع مكتبات جرير اون لاين السعودية، حيث حرصنا على توضيح السعر والمواصفات كما تم ذكرها بشكل دقيق، حتى يتسنى لكم فرصة المقارنة والاختيار بين الأجهزة المختلفة وفقًا لإحتياجاتكم اليومية في الجهاز، حيث تتباين الأجهزة فيما بينها في المواصفات والأسعار.

قدمنا لكم اليوم تخفيضات جرير بأسعار مخفضة بخصم وصل إلى 61% من موقع جرير اون لاين ، وهذا على الجوالات، والشاشات، والاب توب، حيث عرضنا هذا إستكمالًا لما نقدمه لكم يوميًا على موقعنا، فتابعونا.

ونعرض لكم كل يوم كل ما يخص التخفيضات على كل أنواع المعروضات في المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الأسعار تختلف بين الحين والآخر تارةً بارتفاع الأسعار وتارةً أخرى بانخفاضها، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم الأسعار وفقًا لما متاح منها من أجدد تحديث، ويطرح لكم متجر جرير الكثير من الخصومات كل يوم.

برجاء متابعتنا ليصلكم المزيد من كل العروض الجديدة التي تقدمها المتاجر السعودية الكبيرة داخل المملكة، حيث نعرض لكم منها كل أسعار السلع الغذائية والتموينية، مع خصومات كافة الأجهزة الإلكترونية من كبرى شركات التكنولوجيا الرائدة في المجال، بجاني تخفيضات الأجهزة المنزلية، كل هذا تجدوه معنا على موقعنا فلا تنسوا الإشتراك ومتابعتنا.