اسعار فوانيس رمضان 2022 في مصر والسعودية فرحي أولادك بأجمل الهدايا

اسعار فوانيس رمضان 2022 في مصر والسعودية، يحرص الكثير على معرفتها هذه الأيام، لقرب حلول شهر رمضان المعظم، ووجود الفانوس في كل منزل من الطقوس الرائعة، التي تدخل البهجة والسرور على أصحاب البيت، وارتبط دخول رمضان في بلادنا العربية وخاصة مصر والسعودية بتعليق الزينات، والفوانيس، وقيام ربات المنزل بتنظيف بيوتهم تنظيفاً عميقاً وإعداد المأكولات والمشروبات المختلفة، استعدادا للشهر المعظم.

اسعار فوانيس رمضان 2022 في مصر والسعودية

تختلف أسعار الفوانيس فلا تجدها جميعاً بنفس السعر، وفقا لحجم الفانوس وخامات تصنيعه، ومكان بيعه.

فيجب على المشتري قبل القيام بالشراء، المعرفة الجيدة لكافة أنواع الفوانيس المتوفرة في السوق، وأسعارها، وأحجام كل منها.

أسعار فوانيس رمضان في مصر

فتجد مثلاً في مصر سعر الفانوس الصاج المصنع في ورش، يصل إلى:-

١٥٠ جنيه للفانوس كبير الحجم، و١٢٠ للمتوسط، و١١٠ لصغير الحجم.

بينما سعر الكبير الحجم جداً الذي من الممكن تعليقه في المناسبات، يصل سعره إلى ٧٥٠ جنيه.

وتميزت مصر بفانوسها الشهير المُغطى بقماش الخيامية الرائع، الذي ما أن تراه حتى تشعر ببهجة رمضان، والذي يصل سعره إلى ١٨٠ جنيه.

وانتشرت مؤخراً في الأسواق المصرية، فوانيس غير ذات الشكل التقليدي، فتجدها على شكل ألعاب وعرائس، وقد جذبت لها الأطفال جداً، لأنها عند تشغيلها تصدر أصوات وألوان جذابة، وأسعارها على حسب شكل اللعبة ومميزاتها.

فالفانوس الذي يأخذ شكل العروسة، ويُصدر أغاني وألوان وأصوات عند تشغيله، يصل سعره إلى ١٨٠.

بينما الفانوس صاحب شكل شخصية علاء الدين الكرتونية الشهيرة، سعره ٤٠ جنيه.

والأطفال محبي السيارات وسباقاتها، تم تصميم فانوس على شكل سيارة يصل سعره إلى ٨٠ جنيه.

ويوجد فانوس على شكل ديك سعره ٥٠ جنيه، وفانوس شكله حصان سعره ٨٠ جنيه.

ومن الأطفال ما يفضل شكل الجمل في الألعاب فتم تصميم فانوس على هيئة جمل يجر عربة سعره ٧٥ جنيه.

واشتهرت أيضاً الفوانيس التي تحمل صور المشاهير، للشعبية الجارفة لهؤلاء، فالكثير يحب أن يحتفل برمضان وفانوسه مطبوع عليه صورة نجمه المفضل.

من أشهر النجوم الذين طُبعت صورهم على فوانيس رمضان، النجم العالمي محمد صلاح.

ويتراوح فانوس محمد صلاح من ٩٠ إلى ١٥٠ جنيه، والنوع الخشب منه يتراوح سعره من ٣٠ الصغير إلى ٤٠ و ٦٠ الوسط والكبير.

ونظراً لارتفاع أسعار الفوانيس مؤخرا، ظهرت في الأسواق نوع منها قليل التكلفة لأنه مُصنع من الخشب، ولاقى إقبال كبير في السوق نظراً لشكله المُبهج، وسعره الجيد.

يتراوح سعره من ٣٠ الصغير إلى ٤٠ و٦٠ الوسط والكبير.

ويوجد على حجم ميدالية سعره ١٠ جنيهات، ومن الممكن كتابة الاسم، أو طبع صورة عليه، واهدائه لشخص ما أو للطفل الصغير.

أسعار فوانيس رمضان في السعودية

تختلف أسعارها في السعودية عن مصر، وذلك على النحو التالي:-