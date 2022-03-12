نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوالب كيك التيراميسو اللذيذة أحلى وأسهل كيك جهزيه وفرحي عائلتك به في المقال التالي
يعتبر التيراميسو واحد من أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير، فيقبل الكثيرون على شراء التيراميسو من محلات الحلوى ولكن الكثير من الأمهات ترغب في تحضير مأكولاتها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير التيرامسيو في المنزل.
تحضير التيراميسو في البيت
لمن يرغب في التعرف على طريقة تحضير التيراميسو إليكم في السطور الآتية مقادير العجينة والحشوة والتزيين أيضاً
مكونات التيراميسو
- ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقتان من الحليب السائل.
- كأس ونصف من الطحين.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كأس صغيرة من الزبدة.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- صفار بيضة واحدة.
مقادير خليط الكيك
- ثلاثة بيضات.
- نصف كأس من الطحين.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف ملعقة من الزبدة المذابة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
مقادير مشروب القهوة
- ملعقتان كبيرتان من القهوة.
- كأس من المياه الساخنة.
- ملعقتان من السكر.
مقادير الكريمة
- ملعقتان من السكر.
- كأس من الكريمة السائلة.
- ملعقة من الفانيليا.
- مائة جرام من الشوكولاتة.
مقادير التزيين
- ربع كأس من بودرة الكاكاو المحلى.
- صوص شيكولاتة وشيكولاتة قطع.
خطوات تحضير التيراميسو في قوالب
- يتم تسخين الفرن ثم الحصول على خمسة قوالب تارت ويتم وضعها في صينية.
- يتم تحضير العجينة من خلال الحصول على إناء الخلاط ويتم وضع فيه كلًا من الطحين والسكر والمياه والزبدة على سرعة متوسطة لحين أن يتشكل لديكم خليط مفتت.
- بعد ذلك يتم وضع الفانيليا وصفار البيض وملعقة كبيرة ثم يتم خلطهم سويًا ثم الحصول على قطعة من العجينة والضغط عليها.
- يتم إضافة المياه والاستمرار في الخلط لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة.
- يتم تقسيم العجينة إلى خمسة قطع ثم يتم وضع كل قطعة في قالب ثم الضغط عليها وتخبز لمدة ربع ساعة.
- يتم تركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم يتم ترك القوالب لحين أن تبرد ثم يتم إخراج التارت ويترك جانبًا.
- يتم تحضير خليط الكيك والحصول على قطعة من ورق الزبدة ثم توضع في صينية ثم يتم نخل الطحين والملح.
- الحصول على إناء به مياه ساخنة ترفع على النار ويتم وضع بها كلًا من السكر والبيض والفانيليا ثم يتم تحريك البيض بكل رفق.
- بعد ذلك يتم وضع خليط البيض في الخلاط والخلط لحين أن يتشكل لديكم خليط هش ثم يتم وضع خليط البيض في إناء ثم إضافة الطحين مع التقليب.
- يتم إضافة الزبدة مع التقليب ثم وضع الخليط في الصينية وخبزه لمدة ربع ساعة ثم يتم ترك الكيك لفترة من الوقت لحين أن يبرد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوالب كيك التيراميسو اللذيذة أحلى وأسهل كيك جهزيه وفرحي عائلتك به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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