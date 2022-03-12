قوالب كيك التيراميسو اللذيذة أحلى وأسهل كيك جهزيه وفرحي عائلتك به

يعتبر التيراميسو واحد من أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير، فيقبل الكثيرون على شراء التيراميسو من محلات الحلوى ولكن الكثير من الأمهات ترغب في تحضير مأكولاتها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير التيرامسيو في المنزل.

تحضير التيراميسو في البيت

لمن يرغب في التعرف على طريقة تحضير التيراميسو إليكم في السطور الآتية مقادير العجينة والحشوة والتزيين أيضاً

مكونات التيراميسو

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر. ملعقتان من الحليب السائل. كأس ونصف من الطحين. ملعقة صغيرة من الملح. كأس صغيرة من الزبدة. ملعقة من الفانيليا السائلة. صفار بيضة واحدة.

مقادير خليط الكيك

ثلاثة بيضات. نصف كأس من الطحين. ملعقة من الفانيليا. نصف ملعقة من الزبدة المذابة. ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير مشروب القهوة

ملعقتان كبيرتان من القهوة. كأس من المياه الساخنة. ملعقتان من السكر.

مقادير الكريمة

ملعقتان من السكر. كأس من الكريمة السائلة. ملعقة من الفانيليا. مائة جرام من الشوكولاتة.

مقادير التزيين

ربع كأس من بودرة الكاكاو المحلى. صوص شيكولاتة وشيكولاتة قطع.

خطوات تحضير التيراميسو في قوالب