شوف عروض ساكو اليوم saco بأكبر خصم حصري حتى 70% من موقع ساكو اون لاين تسوق

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco بأكبر خصم حصري حتى 70% مع جديد تخفيضات ساكو السعودية على الالكترونيات وأثاث المنزل من موقع ساكو اون لاين تسوق بأسعار مذهلة في التخفيضات الكبرى للشتاء، وتضم الخصومات مختلف الأجهزة الإلكترونية والعديد من قطع الأثاث المنزلي بكل أنواعها التي تتناسب مع مختلف الأذواق، كل هذا نتناوله معكم اليوم في الفقرات التالية.

عروض ساكو اليوم saco بأكبر خصم حصري حتى 70% من موقع ساكو اون لاين تسوق

مع عروض ساكو 2021 تجدون كل جديد في عالم التخفيضات الكبرى بخصم وصل إلى 70% على الجوالات والالكترونيات المتنوعة، مع أنواع عديدة من جلسات أطقم القهوة والكراسي والكنب، نستعرض معكم الاسعار في الفقرات التالية كما وردت على موقع ساكو للتسوق اون لاين فتابعونا.

عروض ساكو

يحتوي كتالوج ساكو 2021 على أكثر الأنواع شهرة في متاجر السعودية من الجوالات، والسماعات، وأجهزة الشحن، وكل مستلزمات الأجهزة الإلكترونية، وهذا يشمل أجهزة ابل ايفون iphone و سامسونج samsung و هواوي huawei و شاومي xiaomi وغيرهم أنواع عديدة من شركات شهيرة عالميًا.

موقع ساكو

جوال لينوفو كيه 10 بشاشة مقاس 6.1 بوصة بسعة ذاكرة داخلية 64 ميجا بايت، متاح منه اللون الأحمر، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 492 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 9 اس بشاشة مقاس 6.59 بوصة بسعة ذاكرة داخلية 128 ميجا بايت و 6 جيجا بايت مساحة للرام، متاح منه اللون الأسود، بسعر 759 ريال سعودي بدلًا من 799ريال سعودي.

موقع ساكو للتسوق اون لاين

جوال ايفون ١٢ iphobne 12 مع سعة ذاكرة داخلية 64 ميجا بايت، متاح منه اللون الازرق، بسعر مخفض حصريا 3199 ريال سعودي بدلًا من 3799 سعودي.

جوال ايفون ١٢ iphobne 12 مع سعة ذاكرة داخلية 128 ميجا بايت، متاح منه اللون الأسود، متاح بسعر مميز 3499 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال سعودي.

اسعار ساكو

قرص صلب محمول يضم مساحة سعتها 1 تيرا بايت، متاح باللون الأسود، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 265 ريال سعودي، متاح التوصيل المنزلي أو الإستلام من المتجر.

ساعة ذكية هواوي جي تي 2 ديانا، متاح باللون الأسود، بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي، متاح التوصيل المنزلي أو الإستلام من المتجر.

جوالات ساكو

جهاز شحن بنك طاقة بسعة 20000 أمبير، بسعر مخفض حصريًا 79 ريال سعودي بدلًا من 189 ريال سعودي، متاح التوصيل المنزلي أو الإستلام من المتجر.

جهاز شاحن باور بانك بسعة 20000 أمبير مترو، متاح باللون الأسود، بسعر خاص جدًا 169 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي، متاح التوصيل المنزلي أو الإستلام من المتجر.

اسعار جوالات ساكو السعودية

قرص صلب محمول يضم مساحة سعتها 2 تيرا بايت، متاح باللون الأزرق، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 379 ريال سعودي.

جراب شفاف بخاصية الحماية القوية خاص بجوال ايفون 11 ، بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 69 ريال سعودي.

ساعة مي باند 4 من شاومي، بسعر 92 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال سعودي.

saco

الدفايات في متجر ساكو متاحة بأكبر الخصومات وبأشكال وتصميمات متنوعة، فبمجرد دخول فصل الشتاء يحتاج كل منزل إلى دفاية واحدة على الأقل تساعد على تقليل الشعور بالبرودة، ناهيك إذا ما كانت الدفاية تلك قطعة ديكور رائعة في منزلك، فمتاح منها تصميمات عصرية وكلاسيكية تناسب كل الأذواق، فمنها الحجري، والخشبي، وما هو خاص بالأماكن المفتوحة، والمدمج بداخل طاولات الطعام، وكذلك منها ما يعمل بالحطب ومنها ما يعمل بالكهرباء، وبهذا يجد كل عمل الدفاية التي تناسب إحتياجاته.

ساكو اون لاين تسوق

موقد بتصميم حجري 900/1800 واط، 240/220 فولت، بسعر 2599 ريال سعودي.

موقد مقاس 44 بوصة، مربع ملحق بع عدد 6 مقاعد من الفسيفساء، بسعر 1899 ريال سعودي.

دفاية تحمل بالحطب تصلح للحدائق بسعر خاص من ساكو 599 ريال سعودي فقط.

مدفأة خاصة للحديقة ذات قاعدة بشكل مربع مصنوعة من الخيزران، بسعر 1555 ريال سعودي.

خصومات ساكو السعودية

مدفأة خاصة للحديقة مزودة بعجلات، متاح منها اللون البرونزي، بسعر 2599 ريال سعودي.

دفاية حطب خاصة بالحدائق، بسعر خاص 599 ريال سعودي.

دفاية غاز تصلح للحدائق والمطاعم، بسعر مميز 1899 ريال سعودي.

موقد بمقاس 40 بوصة طاولة مستديرة شواية/ دلو، بسعر 1599 ريال سعودي.

موقد بمقاس 44 بوصة، بسعر مخفض جدًا 1499 ريال سعودي.

اسعار ساكو الجديدة

موقد بمقاس 44 بوصة، بسعر رائع 1399 ريال سعودي.

موقد نار مع ديكو حجر بمقاس 34 بوصة، بسعر مميز 999 ريال سعودي.

موقد نار نحاسي بمقاس 40 بوصة، بسعر مخفض 1035 ريال سعودي.

دفاية حطب للحدائق مع حقيبة حمل بمقاس 29.5 بوصة، بسعر مميز جدًا 3499 ريال سعودي.

دفاية حطب مع قاعدة حجرية مع شبكة بمقاس 35 بوصة، بسعر خاص 829 ريال سعودي.

اجهزة ساكو الحديثة

دفاية غاز تصلح للحدائق مصنوعة من الستانلس ستيل مع عجلات، بسعر 1199 ريال سعودي.

موقد نار عميق بمقاس 26 انش، بسعر خاص جدًا 549 ريال سعودي.

مدفأة تصلح للأماكن المفتوحة مصنوعة من الفولاذ وتعمل بالغاز، بسعر 899 ريال سعودي.

موقد وشواية بمقاس 35 بوصة على شكل طاولة مربع، فسيفساء، بسعر 1499 ريال سعودي.

ساكو

أطقم الجلوس يقدم عليها ساكو عروض جديدة مميزة على أطقم القهوة، والكراسي، والكنب، كما أنه متاح منها ما يناسب أعداد مختلفة تصل إلى 6 أفراد بمقاعد مريحة وتصميم عصري مذهل، والأسعار والأنواع تجدوها تفصيلًا في التالي.

متجر ساكو

صوفا للصغار مقاس 84×42×53 سم ملحق بها مكان للتخزين، موجود منها اللون الأزرق، بسعر مخفض من موقع ساكو السعودية 216.75 ريال سعودي بدلًا من 361.25 ريال سعودي.

صوفا للصغار مقاس 82×35×49 سم، موجود منها اللون الأبيض والأحمر، بسعر 183.90 ريال سعودي بدلًا من 306.50 ريال سعودي، متاح مع خدمة التوصيل للعميل حتى باب المنزل.

تخفيضات ساكو السعودية

طقم كنب بعدد 6 مقاعد مكسو بنسيج الكتان، باللون الرمادي، بسعر خاص 2364.40 ريال سعودي بدلًا من 3949 ريال سعودي.

طقم جلوس بعدد 6 مقاعد، باللون الأزرق الداكن، بسعر حصري 2084.50 ريال سعودي بدلًا من 4169 ريال سعودي.

صوفا للصغار مقاس 82×50×49 سم، موجود منها اللون الوردي، بسعر مخفض 229.95 ريال سعودي بدلًا من 383.25 ريال سعودي.

اثاث ساكو

طقم اريكة للإسترخاء بعدد 6 مقاعد مع هزاز، متاح منه اللون الرمادي، بسعر خاص جدًا من ساكو 5599 ريال سعودي.

كرسي من القماش، متاح منه اللون الرمادي، بسعر مخفض 413.40 ريال سعودي بدلًا من 689 ريال سعودي.

كرسي مقاس 78×84×86 سم، متاح منه اللون الأحمر، بسعر حصري 437.62 ريال سعودي بدلًا من 875.25 ريال سعودي.

ساكو اثاث منزلي

كرسي مصنوع من القماش باللون الأسود، بسعر 447 ريال سعودي بدل من 745 ريال سعودي.

كرسي استرخاء بمقاس 77×77×98 سم باللون البني، بسعر 363 ريال سعودي بدل من 605 ريال سعودي.

طقم طاولة خاص للحدائق مكون من 3 قطع، بسعر 935 ريال سعودي.

طقم طاولة قهوة مكون من 3 قطع طاولة مستروكرسيين، بسعر 899 ريال سعودي.

قدمنا لكم أجدد الخصومات المقدمة حصريًا من موقع ساكو على الجوالات، والإلكترونيات، والكراسي، وأطقم الجلوس، والدفايات، حيث وصلت خصومات الإلكترونيات إلى 70% على معروضات مختارة، وللمزيد من جديد الأسعار تابعونا على موقعنا.

والذي نقدم لكم من خلاله أجدد المعروضات المقدمة من شركات التكنولوجيا الشهيرة، كما نختم بعرض كل ما يخص المنزل كن منتجات غذائية أو أجهزة كهربائية، مع الإلكترونيات بتقنياتها المتطورة، حيث نأتي لكم بها من كل أنحاء المملكة لنوفرها لكم في مكان واحد داخل قسم أسعار السلع والعروض على موقعنا الرسمي.