نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة المنزلية بخصومات حتى 60% حصريًا على موقع اكسترا extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة المنزلية نقدمها لكم من إكستر ا السعودية بخصومات حتى 60% حصريًا على موقع اكسترا extra بأسعار ومفاجآت مذهلة نعرضها لكم اليوم بكل تفاصيلها، والتي تستمر في كل الفروع والموقع الرسمي لفترة محدودة فقط، فسارعوا بالشراء قبل إنتهاء الكمية المتاحة من المخزون.

عروض اكسترا للجوالات والأجهزة المنزلية بخصومات حتى 60% حصريًا على موقع اكسترا extra

نقدم لكم اليوم أقوى تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية على اسعار الجوالات والأجهزة المنزلية والإلكترونية بخصومات وصلت إلى 60% على الشاشات، والأجهزة الكهربائية، والشاشات من كبرى الشركات التي نالت شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية بين كل المتاجر، ونالت رضا نسبة كبيرة من العملاء.

عروض اكسترا

تقدم كل متاجر السعودية أقوى الأسعار على كل إصدارات الجوالات التي تمكنها من منافسة بعضها البعض، وبالتالي يشارك موقع اكسترا اون لاين في تلك المنافسة من خلال طرحه أحدث الإصدارات المتاحة مؤخرًا من أكبر الشركات الخاصة في مجال صناعة الجوالات، مثا ايفون iphone و سامسونج samsung وغيرهم الكثير، والتي نقدم لكم أسعارهم ومواصفاتهم تفصيلًا في التالي.

اكسترا extra

جوال سامسونج جالكسي ايه 12 4 جي samsung galaxy a12 4g ، بسعة 64 جيجا بايت، الجوال بشاشة مقاس 6.5 بوصة ومتاح منه اللون الأسود، بسعر 575 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي، بخصم قدره 4%.

جوال لافا في بلس 6 4g ، بسعة 32 جيجا بايت، الجوال بشاشة مقاس 5.5 بوصة ومتاح منه اللون الأزرق الفاتح، بسعر 219 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا

جوال سامسونج جالكسي ايه 52 5 جي samsung galaxy a52 5g ، بسعة 128 جيجا بايت، الجوال بشاشة مقاس 6.5 بوصة ويدعم خاصية ان اف سي الذكية، متاح منه اللون الأسود، بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 1649 ريال سعودي، بخصم قدره 9.09%.

جوال ابل ايفون 13 iphone 13 5g الجيل الخامس ، بسعة 128 جيجا بايت، الجوال بشاشة مقاس 6.1 بوصة، متاح منه اللون الوردي، بسعر 3499 ريال سعودي بدل من 3799 ريال سعودي، بخصم قدره 7.89%، مع 3 هدايا من اختيارك.

عروض موقع اكسترا الالكتروني

خصم حصري على جوال هونر 50 5 جي honor 50 5g يدعم تشغيل شبكات إتصال الجيل الخامس ، يأتي بسعة 128 جيجا بايت، الجوال بشاشة مقاس 6.57 بوصة، الجوال يدعم تفعيل تقنية ان اف سي، مزود بمعالج ثماني النواة، متاح منه اللون الأسود بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 2499 ريال سعودي، بخصم قدره 31.83%.

جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس xiaomi redmi note 10s ، يشمل الجهاز ذاكرة داخلية للتخزين بسعة مساحتها 128 جيجا بايت، كما أن الجوال صمم مع شاشة مقاس 6.45 بوصة، وهو يعمل من خلال معالج بسرعة 2.05 جيحا هرتز، الجوال متاح منه في الفروع اللون الرمادي، وتجدوه بالمتجر وعلى الموقع الرسمي بسعر 949 ريال سعودي.

جوالات اكسترا السعودية

جوال ابل ايفون 13 برو iphone 13 pro ، يشمل الجهاز ذاكرة داخلية للتخزين بسعة مساحتها 256 جيجا بايت، كما أن الجوال صمم مع شاشة مقاس 6.1 بوصة، الجوال متاح منه في الفروع اللون الأزرق سيرا، وتجدوه بالمتجر وعلى الموقع الرسمي بسعر 5199 ريال سعودي، بضمان لمدة عامين من المصنع، مع عدد 3 هدايا مجانية عند الشراء.

اكسترا

متاح في كل فروع اكسترا عروض قوية جدًا على كل أنواع الشاشات الذكية التي تعمل بتقنيات متطورة تعد الأحدث على الإطلاق، والتي تقدم لكم أعلى جودة لمشاهدة ممتعة، كما يوجد كذلك مقاسات متنوعة من كل الماركات مثل هواوي huawei وال جي، وسوني، وسامسونج، وكلاس برو، والعديد من الشركات الرائدة في المجال.

موقع اكسترا

عرض مخفض على شاشة فيليبس مقاس 65 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح يعمل بنظام أندرويد، بسعر حصري 3499 ريال سعودي بدل من 5199 ريال سعودي، بخصم قدره 32.69%.

تخفيض كبير على شاشة تليفزيون فيليبس مقاس 58 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر خاص 2389 ريال سعودي بدل من 3999 ريال سعودي، بخصم قدره 40.26%.

اكسترا اون لاين

شاشة تلفاز هواوي مقاس 65 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 3599 ريال سعودي بدل من 4499 ريال سعودي، بخصم قدره 20%، مع هدية بالمجان بقيمة 399 ريال سعودي.

شاشة تلفاز هواوي مقاس 55 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 2649 ريال سعودي بدل من 3499 ريال سعودي، بخصم قدره 24.29%، مع هدية بالمجان بقيمة 399 ريال سعودي.

عروض اكسترا للشاشات

شاشة تلفاز تي سي ال مقاس 43 بوصة، تليفزيون ذكي عالي الوضوح، يعمل بنظام أندرويد الحديث، بسعر 1499 ريال سعودي شامل الضريبة بدل من 1729 ريال سعودي، بخصم قدره 13.3%.

شاشة تلفاز تي سي ال مقاس 65 بوصة، تليفزيون ذكي عالي الوضوح، بسعر مخفض لفترة محدودة 2799 ريال سعودي شامل الضريبة بدل من 3909 ريال سعودي، بخصم قدره 28.39%.

extra

الصور التالية تضم أقوى التخفيضات على الأجهزة المنزلية والتي يمكنكم الحصول عليها مع خدمة تقسيط اكسترا المثالية لكل العملاء، كما تجدون كافة الأجهزة المنزلية الذكية الحديثة والأكثر تطورًا، والتي تساهم في توفير وقت ربة المنزل وتساعدها في إنجاز مهام التنظيف والمطبخ في وقت أسرع وبأقل مجهود ممكن.

إكستر

خصم حصري لفترة محددة على خلاط يدوي الأكثر مبيعًا من كينوود، يعمل بقوة 450 واط، مزود بعدد 5 سرعات، متاح منه اللون الفضي بسعر 179 ريال سعودي بدل من 199 ريال سعودي، بخصم قدره 10.05%.

عرض على فيفا خلاط يدوي من فيليبس philips ، يعمل بقوة 450 واط، بسعر 139 ريال سعودي بدل من 149 ريال سعودي، بخصم قدره 6.71%.

اكسترا عروض

تخفيض لفترة محدودة على جهاز عجانة كهربائية من كلاس برو تعمل بقوة 700 واط، بسعر 369 ريال سعودي بدل من 449 ريال سعودي، بخصم قدره 17.81%.

خصم خاص على عجانة كهربائية بروسبيرو من كينوود بسعة 4.3 لتر، تعمل بقوة 1000 واط، متاح منها اللون الفضي بسعر 869 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، بخصم قدره 20.92%.

موقع اكسترا الالكتروني

تخفيض كبير على جهاز مايكروويف من كلاس برو بسعة 30 لتر، تعمل بقوة 900 واط، متاح بسعر 469 ريال سعودي بدل من 559 ريال سعودي، بخصم قدره 16.1%.

خصم مميز على جهاز مايكروويف من باناسونيك بسعة 25 لتر، تعمل بقوة 800 واط، متاح منها اللون الفضي بسعر 549 ريال سعودي بدل من 719 ريال سعودي، بخصم قدره 23.64%.

قدمنا اليوم لحضراتكم أحدث ما تم طرحه من تخفيضات عروض اكسترا للجوالات والأجهزة المنزلية بخصومات حتى 60% على الأجهزة الذكية، كما يمكنكم متابعة موقعنا للحصول على المزيد من الخصومات الخاصة بكل المتاجر الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية.

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