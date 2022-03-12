شوف خصومات قوية على الأجهزة في اكسترا السعودية لمة رمضان تكمل

تعد اكسترا من أكبر المتاجر والأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية واهتمت على أن توافر كافة متطلبات عملائها من خلال تقديمها لأقوى العروض والخصومات على مختلف الأجهزة سواء إن كانت أجهزة كهربائية أو هواتف محمول وفيما يلي سيتم التعرف على أقوى عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على الأجهزة.

عروض اكسترا في المملكة العربية على الأجهزة

يشمل العرض مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بقيمة 43.19%.

يشمل العرض على شاشة ال جي 65 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بقيمة 56.92%.

يحتوي العرض على شاشة سامسونج 70 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بقيمة 33.33%.

توفر اكسترا عرض على غسالة ملابس كاندي تعبئة أمامية 9 كيلو غسيل وتجفيف 6 كيلو ومتوفرة باللون الفحمي.

تقدم اكسترا عرض على غسالة توشيبا تعبئة علوية 15 كيلو إنفيرتر متوفر باللون الأبيض والأسود.

يحتوي العرض على غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل 14 كيلو وتجفيف 9 كيلو متوفرة باللون الفحمي.

خصومات اكسترا على المكيفات

يحتوي العرض على مختلف المكيفات التي من بينها كلًا من التالي:

يشمل العرض على مكيف هاير شباك 17200 وحدة بارد.

يحتوي العرض على مكيف شباك 17600 وحدة بارد.

يشمل العرض على مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء أربعة اتجاهات بارد مع خصم بقيمة 29.64.%.

توفر اكسترا عرض على هايسينس مكيف شباك 18000 وحدة بارد مع خصم بقيمة 9.41%.

تقدم اكسترا عرض على كلاس برو مكيف جداري 11500 وحدة توزيع هواء أربعة اتجاهات بارد مع خصم بقيمة 19.05%.

يحتوي العرض على مكيف جداري جنرال الكترك 18000 وحدة بارد مع خصم بقيمة 30.31%.

تخفيضات اكسترا على الأجهزة