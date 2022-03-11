الوصفة السحرية لتنظيف السجاد علي الناشف بدون غسيل وازالة البقع الصعبة

تنظيف السجاد علي الناشف من الأمور الهامة التي تشغل بال كثير من السيدات قبل شهر رمضان، والسجاد من أهم أنواع الأثاث التي يجب الاعتناء بها لأنها جزء من أثاث المنزل، ونظافتها تعكس نظافة المنزل، يتيح لك الاعتناء بالسجادة إطالة عمرها والاستمتاع بها كما لو كانت جديدة ، مما يمنح المنزل مظهرًا لطيفًا ومنظمًا جيدًا، يمكن العثور على أنواع مختلفة من البقع على السجاد، سواء كانت من الأحذية أو الأحذية أو القهوة أو البيرة، ويمكن إزالة هذه البقع دون الحاجة إلى غسل السجاد بالماء.

طريقة تنظيف السجاد علي الناشف

المواد المستخدمة في تنظيف السجاد علي الناشف، هي كالتالي:

فرشاة تنظيف السجاد

كوب واحد من الخل

2 ملاعق من ملح الليمون

2 ملاعق من بيكربونات الصودا

طريقة التحضير

نوضح لكم تنظيف السجاد علي الناشف، بالوصفة التالية:

في وعاء الخلط، اخلطي كل المكونات السابقة مع كوب ماء ساخن وملعقة كبيرة من الخل وملعقة كبيرة من المنظفات السائلة وملعقتين صغيرتين من ملح الليمون وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

امزج المكونات في وعاء الخلط، وتأكد من فصل الملح وبيكربونات الصوديوم، وسترى كيف تتفاعل المواد مع بعضها البعض، وهو أمر مفيد لتنظيف السجاد دون الحاجة إلى استخدام الماء.

أحضر فرشاة لتنظيف الصنبور وضعيها في المزيج، ثم ضعيها على الاماكن المتسخة وافركي المناطق المتسخة أو القابلة التي يتواجد بها بقع مثل الشاي والقهوة، وسترى بنفسك مدى نظافة سجاد منزل.

تنظيف السجاد بالحليب ونشا الذرة

يمكن إزالة بقع الحبرعن السجاد عن تنظيف السجاد علي الناشف، بمزيج من الحليب ونشاء الحليب ، بشرط اتباع الخطوات التالية:

امزج كمية صغيرة من الحليب مع نشا الماس في وعاء صغير ، ثم قلّب لخلط المكونات حتى يشكلون عجينة.

توضع العجينة في منتصف السجادة.

استخدم فرشاة أسنان قديمة لفرك المعجون على السجادة حتى تجف تمامًا.

يساعد المعجون في إزالة قشرة الشريط وإزالته تمامًا.

تنظيف السجاد باستخدام آلة كيّ الملابس

يمكن إزالة البقع باستخدام آلة الكي باتباع الخطوات التالية: