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العديد من ربات البيوت تقوم بالتخلص من زيت القلي المستخدم في البالوعات أو قد تقوم بتصفيته وإعادة استخدامه مرة أخرى في القلي، وإذا كنتي سيدتي في إحدى المناطق المتقدمة فمن الممكن الاحتفاظ بالزيت المستعمل والقيام باستبداله في أحد الشركات التي قد تعطيك آخر جديد أو أحد السلع التموينية التي تحتاجين لها، لكن ماذا إذا عرفتي سيدتي أن بين يديك كنز رائع، فالزيت المستعمل من الممكن إعادة استخدامه بطرق كثرة جدًا من الممكن أن نقوم بعرضها من خلال المقال التالي، طرق استخدام زيت القلي المستعمل وصفة الصابون السائل من زيت القلي المستعمل

نحتاج إلى: زيت القلي المستعمل

عصير الليمون

مياه

بوتاس

هيدروكسيد الصوديوم

زيت عطري طريقة التطبيق: في إناء على النار نضع المياه وننتظر حتى الغليان.

في وعاء نضع البوتاس وهيدروكسيد الصوديوم.

نقلب المكونات جيدًا

نضع المياه الساخنة عليها.

نضع الزيت والليمون.

نستمر في التقليب حتى تمام التجانس.

نستمر في التقليب لمدة عشر دقائق.

نضع الزيت العطري.

نستمر في التقليب حتى الحصول على قوام كريمي. وصفة الصابون القطع من زيت القلي المستعمل نحتاج إلى: زيت القلي المستعمل.

عصير الليمون.

بوتاس.

نشا.

دقيق.

هيدروكسيد الصوديوم.

زيت عطري. طريقة التطبيق: في إناء على النار نضع المياه وننتظر حتى الغليان.

في وعاء نضع البوتاس وهيدروكسيد الصوديوم.

في وعاء آخر نقلب النشا والدقيق في القليل من المياه.

نقلب المكونات جيدًا

نضع المياه الساخنة عليها.

نضع الزيت والليمون.

نستمر في التقليب حتى تمام التجانس.

نستمر في التقليب لمدة عشر دقائق.

نضع الزيت العطري.

كما أنه نستمر في التقليب حتى الحصول على قوام كريمي.

وفيما بعد نضعه في قوالب لصنع الصابون.

إضافة الزيت العطري مرة أخرى قبل تركه ليجف. عمر شويل - جدة لا ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم ستكسب ذهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم ستكسب ذهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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