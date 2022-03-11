طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب علي جائزة مليون دولار

طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 إزداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل الملايين من الأشخاص حول الوطن العربي لكي يتمكنوا من معرفة الخطوات المطلوبة منهم لكي يتمكنوا من الاشتراك في مسابقة الحلم حتى يتمكنوا من الحصول على الجائزة الكبرى بعد الاشتراك في هذه المسابقة حيث يسعي الكثير إلى الحصول على الجائزة الكبرى حيث يمكن ارسال رسالة نصية على كلمة حلم مع الرقم التابع لبلدك مع الاعلامي مصطفى الآخر على قناة أم بي سي، لهذا سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة للاشتراك في مسابقة الحلم للحصول على الجائزة الكبرى.

طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2022

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم على قناة أم بي سي من خلال الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع مسابقة الحلم عبر الإنترنت وإضافة رقم الهاتف الخاص بالاشتراك.

تقوم بإرسال كلمة حلم أو دريم على الرقم الخاص بدولتك ثم تقوم بتحديد الإجابة الصحيحة الخاصة بالسؤال الذي سوف يصل إليك على الهاتف في رسالة بعد ذلك إذا كانت الإجابة صحيحة سوف تتمكن من الدخول إلى مرحلة السحب العشوائي وسوف تقوم بالإجابة على المزيد من الأسئلة لكي تتمكن من الفوز من ضمن المشتركين الآخرين من حول الوطن العربي.

بعد ذلك يمكنك الحصول على الجائزة من 90 إلى 180 يوم حتى تتمكن من الفوز في المسابقة بعد انتهائها وبالتالي يجب عليك الحضور إلى مكان تسليم الجائزة خلال شهر واحد من تاريخه.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2022

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع الاعلامي مصطفى الآغا لكي تتمكن من المشاركة في هذه المسابقة حيث يمكنك إرسال رسالة نصية على الأرقام التالية: