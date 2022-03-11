نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم تصل ل 60% خصومات شهر مارس أقوى تنزيلات السعودية في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تختص لبيع كافة الإلكترونيات والكهربائيات أيضًا التي تقوم بتوفيرها هذه الشركة بسعر قليل ويتوافق مع كل فرد متواجد ومقيم في المملكة العربية السعودية لكي يستطيع المواطن حصوله واستحواذه على كل احتياجاته وما يريده أما أن يكون من الأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية وأيضًا الأجهزة الكهربائية، حيث تعتبر شركة اكسترا شركة مساهمة دخلت للسوق المركزي والمالي في المملكة العربية السعودية.
تنزيلات اكسترا شهر مارس تخفيضات من 20 وحتي 70% علي معظم المنتجات والأجهزة الكهربائية
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا شركة متواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في قيامها بعرض وتقديم أقوى الخصومات الكبيرة مع العروض الرائعة والمذهلة للغاية التي تقوم الشركة بتوفيرها.
كما أن شركة اكسترا تكون متميزة بتقديم هذه العروض والخصومات بسعر مناسب ومتوافقًا مع كل مواطن متواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة تعد من الشركات التي تختص لبيع الكهربائيات والإلكترونيات عن طريق التجزئة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على الدفاية الزيتية من النوع كلاس برو باللون الأبيض أو الأسود 2500 واط مع ثلاثة مستويات للحرارة 13 ريشة يكون بسعر 419 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- مكيف الشباك من النوع كلاس برو 17600 وحدة معه ريموت كنترول حار وبارد يكون بسعر 1549 بدلًا من 1799 ريال سعودي.
- مكيف الشباك من النوع هاير 21500 وحدة الكمبريسور روتاري الحار أو البارد يكون بسعر 1599 بدلًا من 2099 ريال سعودي.
- الثلاجة من النوع هيتاشي حجم 21.4 قدم الانفرتر باللون الأسود الزجاجي يكون بسعر 5529 بدلًا من 6499 ريال سعودي.
- الثلاجة من النوع كلاس برو حجم 6.2 قدم باب واحد باللون الفضي يكون سعرها 999 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- آبل ساعة إصدار نايك من الجيل السابع 41 مم يدعم الجي بي إس مع السوار باللون الأسود يكون سعرها 1699 بدلًا من 1849 ريال سعودي.
- الممسحة بالبخار من النوع كلاس برو الخاصة بالأرضيات والسجاد تكون بسعر 299 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- سعر الميكروويف من النوع جينرال إليكتريك حجم 1.1 قدم 31.1 لتر من ستانلس ستيل يكون 949 بدلًا من 1189 ريال سعودي.
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