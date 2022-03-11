شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

شركة اكسترا تكون شركة متواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في القيام بتقديم ومنح أكبر الخصومات القوية مع أروع العروض المذهلة جدًا التي تقوم بتوفيرها وعرضها شركة اكسترا فهي متميزة بتقديم تلك الخصومات والعروض بالسعر الذي يناسب ويوافق كل مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية، فهي تكون من الشركات المتخصصة في البيع لكل الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة وكذلك الأدوات المنزلية.

عروض اكسترا السعودية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة لبيع كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تعمل هذه الشركة على توفيرها ومنحها بسعر يكون متوافق ومتناسب مع كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية حتى يستطيع الحصول والاستحواذ على كل مطالبه واحتياجاته سواء كان هذا من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والأدوات المنزلية، وكذلك تعد شركة اكسترا من الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المالي والمركزي في السعودية.

عروض اكسترا السعودية

مكيف الشباك من النوع تي سي ال 18000 وحدة كمبريسور روتاري البارد يكون سعره 1199 بدلًا من 1499 ريال سعودي.

الثلاجة حجم 17 قدم من النوع دايو 50 أو 60 هرتز الانفرتر باللون الفضي يكون بسعر 3999 بدلًا من 4999 ريال سعودي.

غسالة التعبئة الأمامية من النوع إل جي للغسيل والتجفيف 6 كيلو جرام باللون الأبيض يكون سعرها 3999 بدلًا من 5999 ريال سعودي.

السماعة الذكية من النوع سامسونج جالاكسي ووتش 3 باللون الأسود 45 مم سعرها يكون 999 بدلًا من 1799 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا