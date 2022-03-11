نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هيونداي توسان 2022 جميع الفئات ضمن تخفيضات الوعلان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هيونداي توسان 2022 جميع الفئات ضمن تخفيضات الوعلان، تتوفر الفئة الأولى سمارت ستاندر ذات محرك الدفع الثنائي بسعر 100 ألف و895 ريال، وهي تأتي بماكينة دفع أمامي أربع إسطوانات سعة 2 لتر تعطي قوة 156 حصان مع ناقل أوتوماتيكي للحركة. مواصفات قياسية رائعة لتلك الفئة تتضمن إضاءات ليد وجنوط مقاس 17 إنش، حساسات خلفية للمساعدة على الركن وكاميرا خلفية وشاشة ترفيه، تحكم دركسيون وشاحن لاسلكي ومكيف أوتوماتيك، 2 وسائد هوائية ونظام تثبيت سرعة، دخول ذكي وتشغيل عن طريق الزر، مزايا ترفيه متعددة ومواصفات أمان تناسب السيارة العائلية الأكثر تطوراً من هيونداي.

أسعار هيونداي توسان 2022 الوعلان للسيارات

وجاءت الفئة الثانية بنفس مواصفات فئة سمارت ولكن بمحرك يعمل بنظام الدفع الرباعي، وبلغ سعرها الآن 107 ألف و220 ريال ضمن عروض هيونداي الوعلان 2022. أما الفئة الثالثة كمفورت فهي تأتي بنفس محرك الفئة الأولى وتعمل بنظام الدفع الأمامي ولكن بها تجهيزات أكثر تطوراً عن الفئتين السابقتين، فهي تتفوق في عدد 6 وسائد هوائية، فتحة سقف بانوراما وجنوط مقاس 18 إنش، ويبلغ سعرها 108 ألف و25 ريال.

الفئة التالية توسان كمفورت دفع رباعي 2022 فقد توفرت بسعر 114 ألف و235 ريال ضمن عروض الوعلان، وهي تأتي بنفس محرك الفئة الثانية الذي يعمل بنظام الدفع الرباعي مع نفس المواصفات الداخلية والخارجية للفئة الثالثة. الفئة الخامسة كومفورت أيضاً تتميز بمحرك مختلف عن الأربع فئات السابقة، حيث تأتي بمحرك دفع ثنائي حقن مباشر 4 سلندر سعة 1600 سي سي يولد قوة 177 حصان، بالإضافة إلى كافة المواصفات الداخلية والخارجية للفئة الرابعة، وبلغ سعر تلك الفئة في آخر تحديث حوالي 117 ألف و800 ريال.

عروض توسان 2022 بالسعودية

وتوفرت الفئة السادسة بريميوم من هيونداي توسان 2022 لدى الوكيل الوعلان بسعر 136 ألف و775 ريال، وهي تأتي بنفس المحرك الأساسي الموجود في الفئة الأولى ولكنها تتفوق عن الفئات السابقة في وجود حساسات أمامية، مكيف متعدد المناطق بتحكم منفصل بين السائق والراكب، مقاعد جلد يمكن التحكم بها كهربائياً مع إمكانية التبريد، نظام التحذير في المناطق العمياء وجنوط مقاس 19 إنش.

وتوفرت الفئة السابعة والأخيرة من هيونداي توسان 2022 وهي فئة التميت دفع رباعي بسعر 150 ألف ريال لدى الوعلان، وهي تتميز بمحرك رباعي الإسطوانات ولكن سعته 2500 سي سي ويولد قوة 187 حصان. تتفوق هذه الفئة في المواصفات الداخلية والخارجية عن جميع الفئات السابقة من توسان 2022، فهي مجهزة بنظام ذاكرة للمقاعد، نظام صوتي فاخر، صندوق خلفي كهربائي، لوحة قيادة مضيئة للسيارة.